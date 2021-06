EE. UU. | Kamala Harris aseguró estar comprometida con quienes buscan asilo

1201723

Washington.- Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, habló este jueves 10 de junio sobre el mensaje que envió a los migrantes y expresó que está comprometida con garantizar que su país será un «refugio seguro» para quienes buscan asilo.

En una entrevista exclusiva con Efe, Harris también defendió que su país no está «ignorando» a Honduras y El Salvador; y reveló que durante sus reuniones en Guatemala, pidió que se permita «hacer su trabajo» sin obstáculos a las ONG y la prensa en ese país.

P: Quiero empezar preguntándole por el mensaje que envió durante su viaje a los centroamericanos que se plantean emigrar: “No vengan. Si vienen a la frontera, no podrán entrar”. Usted ha recibido críticas de su propio partido por ese mensaje, y bajo la ley estadounidense e internacional, los migrantes que llegan a la frontera tienen derecho a solicitar asilo. ¿Qué les dice a aquellos que huyen para salvar su vida, o que tienen otras razones legítimas para solicitar asilo? ¿También les dice ‘No vengan’

R: “No. Permítame ser muy clara. Estoy comprometida con garantizar que Estados Unidos proporcione un refugio seguro para quienes buscan asilo. Punto».

P: También ha recibido críticas de expertos que creen que el Gobierno no está proporcionando suficientes protecciones humanitarias a las personas vulnerables en el Triángulo Norte, y que tampoco está creando suficientes vías legales para que puedan emigrar a Estados Unidos desde esos países. ¿Cuál es su respuesta?

R: Hemos dejado claro que tenemos que expandir las vías migratorias legales, y mucho de ese trabajo se va a hacer a través del Congreso de Estados Unidos, por eso estamos presionándoles para que lo hagan. Estamos haciendo eso mientras reconstruimos nuestro sistema migratorio, deteriorado bajo la última Administración, pero además debemos hacer frente a las causas de raíz de la migración, y por eso viajé a Guatemala y a México (…), porque esos problemas son sobre el hambre en la región, el impacto de los huracanes o el de COVID-19.

Sin paradas en Honduras y El Salvador

P: Su misión se centra en los tres países del Triángulo Norte, pero en este viaje, solo ha visitado uno. No fue a Honduras ni a El Salvador. Hay acusaciones de corrupción contra los presidentes de esos países, e incluso de lazos con el narcotráfico, en el caso del de Honduras. ¿Hacen estas acusaciones que sea más difícil lidiar con esos países, y tuvieron algo que ver con su decisión de no viajar allí?

R: Fui a Guatemala porque ese es uno de los principales lugares desde el que estamos viendo que llega la migración, pero nuestra Administración ha estado trabajando en los tres países. Así que no es que estemos ignorando los problemas de El Salvador y Honduras, estamos lidiando con ellos; el Gobierno de Estados Unidos está implicado y sigue relacionándose con los Gobiernos de El Salvador y Honduras, sobre todo porque nos preocupa el pueblo de esos dos países.

P: Pero, ¿usted planea hablar directamente con los líderes de Honduras y El Salvador, y planea visitar esos países pronto, este mismo año?

R: Como he dicho, nos estamos relacionando con esos dos países, ya nos estamos relacionando con ellos a un nivel muy alto.

P: Pero, ¿no considera necesario comunicarse también usted con los presidentes de esos países para llevar a cabo su misión, o le resulta demasiado problemático, debido a las acusaciones de corrupción?

R: Creo que es importante que nos relacionemos a un nivel alto, y por ejemplo, nuestro secretario de Estado (Antony Blinken) se ha comunicado con ellos, y ese es uno de los niveles más altos que hay. Todo el mundo (en el equipo de seguridad nacional) se está ocupando de una parte de esto, pero no hay ninguna región en esos tres países que hayamos ignorado.

Preocupación por la sociedad civil en Guatemala

P: Parte de su estrategia consiste en trabajar más con la sociedad civil y el sector privado, pero en Guatemala, por ejemplo, hay una ley que se acaba de avalar que puede amenazar la supervivencia de muchas ONG. Y el presidente de México ha advertido a Estados Unidos de que no financie algunas organizaciones (como Artículo 19 y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad). ¿Cómo puede asegurarse Estados Unidos de que está fortaleciendo a la sociedad civil allí, si algunos Gobiernos en la región intentan limitar sus actividades?

R: Déjeme decirle que ese tema lo planteé, porque es una preocupación concreta que tengo. Es un tema que me preocupa profundamente, porque queremos asegurarnos de que hay independencia: un sistema judicial independiente, una prensa independiente, y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONG, puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo dejé muy claro. Y debo decirle que fui muy franca tanto con el presidente (Alejandro) Giammattei como con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador sobre las preocupaciones que tengo sobre la corrupción y la impunidad, y fui muy directa con cada uno de ellos respecto a esas preocupaciones. Después de la entrevista, la portavoz de Harris, Symone Sanders, aseguró a Efe que la vicepresidenta solo quiso «referirse a sus reuniones en Guatemala«, y no en México, cuando habló de que debe permitirse a las ONG «hacer su trabajo sin interferencias».

P: Y ¿cómo se lo tomaron, cuando usted les dijo eso?

R: Creo que valoraron mi franqueza. Y, sabe, este viaje fue más que nada para dejar claras cuáles son nuestras prioridades, y esa es una de mis máximas prioridades. Si queremos tener un verdadero impacto en enfrentar las causas de raíz -y eso incluye mi intento de implicar al sector privado, a las organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones y filántropos, y de que las agencias del Gobierno federal estadounidense trabajen más en esto-, tenemos que hacer frente a los problemas de corrupción e impunidad. Y en general, otro de los temas de mi viaje ha consistido en reconocer que estamos interconectados, que nuestro mundo es interdependiente y que las cosas que pasan en esa región afectan a los Estados Unidos. Y por muchos motivos, incluido ese, tenemos una preocupación que yo expresé cuando estuve allí.

La perspectiva de género

P: Usted se ha asegurado de incluir una perspectiva de género en su misión, y en este viaje se ha reunido con mujeres empresarias tanto en Guatemala como en México. Como primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, ¿por qué cree que es importante situar a las mujeres en el centro de las soluciones, y cómo puede conseguir que ese tipo de perspectiva de género deje de considerarse algo secundario o poco importante?

R: A lo largo de toda mi carrera, una de mis prioridades ha sido centrarme en las mujeres y las niñas, no solo en asegurar que están protegidas, sino en asegurar que su voz se oye en los debates, de forma poderosa. Así que, tiene razón, fue algo deliberado. En ambos países, quise enfatizar las necesidades de las mujeres y niñas: en Guatemala, (me reuní con mujeres) que cultivan el campo o son empresarias; en México, (el grupo) incluía a líderes sindicales, y hablamos de muchos temas. Y también está el tema de la violencia: hablamos de violencia en toda la región, en muchos de los países, pero enfaticemos también la violencia particular contra las mujeres y los niños. Yo relaciono eso con el trabajo que he hecho, reconociendo que cuando las mujeres tienen independencia económica y poder económico, son más capaces de liberarse de situaciones de abuso, y de protegerse. ¡Ah!, y en Guatemala lancé una iniciativa para empoderar a mujeres jóvenes, dotada con 40 millones de dólares.

P: En México, usted dijo que había hablado con el presidente López Obrador de la necesidad de replantearse las restricciones de viaje. ¿Podemos esperar que la frontera con México volverá a estar abierta para viajes no esenciales a finales de este verano, gracias al programa de vacunación en esa zona?

R: Eso es una prioridad, tenemos que hacerle frente en algún momento, eliminar las restricciones de viaje. Viendo que, al menos en Estados Unidos, nos estamos acercando a poner la pandemia bajo cierto tipo de control, lo que hemos hecho es crear un grupo de trabajo de alto nivel, y trabajaremos con esos otros países para concretar los detalles de cómo minimizar y levantar las restricciones de viaje

