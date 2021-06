EEUU | Biden muestra sintonía con Macrón y califica la UE de «dinámica y fuerte»

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, mostraron este sábado su buena sintonía al inicio de un encuentro bilateral, en el marco del G7, en el que el estadounidense describió la Unión Europea como una entidad «dinámica y fuerte».

Ambos celebraron esta reunión bilateral en los márgenes de la cumbre del G7, iniciada ayer y que durará hasta el domingo, en Carbis Bay (Cornualles, en el suroeste del Reino Unido).

Biden y Macron aparecieron ante las cámaras de televisión y los fotógrafos sentados al aire libre con la playa de fondo.

What we need is cooperation: leadership is partnership. pic.twitter.com/S4OJpKTLD0

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 12, 2021