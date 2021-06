México | AMLO llama a gobernar para todos

Luego de la elección del 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se debe gobernar en beneficio del pueblo, independientemente del partido o movimiento que los impulsó.

Al encabezar la supervisión de la autopista Barranca Larga-Ventanilla en San Vicente Coatlán, Oaxaca, dijo que el presupuesto se debe distribuir con justicia, sin condicionarlo.



“No se puede llegar al gobierno y gobernar para un partido, eso es faccioso, ¿y qué es ser faccioso? Es ocuparse nada más de un grupo, de una parte, y así es un partido, eso es lo que significa, su nombre es partido, una parte, gobierno no, gobierno es todos, sean del partido que sean, esa es la democracia”, afirmó.

“Pueden tenerse diferencias y acaban de pasar las campañas y hubieron elecciones, pero una vez que ya se constituya el gobierno se tiene que atender a todos, no es de que tú no estás conmigo, tú no votaste por mí, tú no vas a recibir nada, eso ya se acabó, el presupuesto no es de ningún partido, el presupuesto es dinero de todo el pueblo y se tiene que administrar y se tiene que distribuir con justicia, y tenemos que buscar la unidad de todo el pueblo”, aseveró.



López Obrador aseguró que lleva una buena relación con el gobernador priísta Alejandro Murat, aunque provienen de partidos y movimientos distintos.

“Nos hemos llevado muy bien, es en beneficio del pueblo, podemos estar en partidos distintos, o tener como origen movimientos o partidos distintos, pero ya cuando se llega el gobierno se tiene que gobernar para todos”, expresó.

Acompañado de miembros de su gabinete, el jefe del Ejecutivo Federal manifestó que las obras públicas como las carreteras son para la modernidad de la sociedad, no sólo de las élites.

“No es nada más el hacer una carretera moderna, por eso hablaba de la transformación, es también atender a los pueblos porque queremos una modernidad pero forjada desde abajo y para todos, no la modernidad para las élites, sino la modernidad compartida, equitativa que beneficia a todos”, dijo.

Resaltó que en su trayecto observó caminos construidos por la gente, “caminos de concreto, también obras de arte”.

El primer mandatario reiteró que el objetivo principal de su gobierno es conseguir el bienestar del pueblo, de todos, pero en especial de la gente humilde y pobre.

“De los que viven en los pueblos, las comunidades, las colonias marginadas, por eso vamos a seguir adelante, construyendo este camino pero al mismo tiempo llevando a cabo acciones para el bienestar de las comunidades, de los pueblos”, expuso.

Dijo que recorrerían el pueblo de San Vicente, aunque no estaba en el programa, como parte del proceso de coordinar esfuerzos pueblo y gobierno.

Destacó que ahora los programas de bienestar le llegan de forma directa a los beneficiarios.

En su mensaje de bienvenida, el gobernador priísta Alejandro Murat señaló que con la construcción de estas autopistas se tendrá mayor conectividad, crecimiento económico, generación de empleos y fomento al turismo.



“Señor presidente seguiremos trabajando de la mano con usted porque Oaxaca hoy responde, el sureste también responde, así como el norte, así como el centro crecieron y crecen de manera sostenida hoy con el apoyo de usted, respondemos en ese crecimiento que significa más calidad de vida para nuestras familias”, indicó.

