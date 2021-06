Reseña: Resident Evil Village, Returnal, Mass Effect Legendary Edition y Miitopia

Resident Evil Village, Returnal, Mass Effect Legendary Edition y Miitopia son los títulos de los que te hablamos esta semana, los mejores videojuegos que sin importar qué consola tengas o qué género prefieras, te reseñamos juegos para que los fanáticos de todos los gustos puedan elegir y con los que podrás pasar muchas horas de diversión.

Lee también: Reseña New Pokémon Snap, NieR Replicant, Outriders, It Takes Two y Famicom Detective Club

Resident Evil Village

La nueva entrega del juego de terror de supervivencia se desarrolla tres años y 8 meses después del incidente donde se registraron los hechos de Resident Evil 7: Biohazard. Es así como en los primeros minutos del juego vemos como Ethan Winters, su esposa Mia y su hija Rosemary ya tienen una nueva vida pero un incidente en el que Chris Redfield y a la BSAA se ven involucrados lo cambia todo.

Uno de los cambios con respecto al título pasado lo notarás con movimientos más fluidos del protagonista que se excusan en un entrenamiento militar que obtuvo tras los hechos registrados años atrás, de esta manera, el juego se enfoca más a la acción que al terror, pero sin perder la esencia de lo que vimos anteriormente.

Otra de las novedades es que el modo Mercenarios está de regreso con un nuevo sistema de “poderes”, que brindan mejoras para armas específicas, más daño en los tiros en la cabeza y mejoras en la defensa, lo único malo es que solo puedes escoger a un personaje.

En cuanto a las diferencias entre PS5 y Xbox Series X, es que el título fue adaptado al DualSense por lo que la experiencia es mucho más detallada gracias a ello, algo que también se nota en las gráficas con una ligera ventaja para la consola de Sony.

En resumen es un juego que los fanáticos de la franquicia deben tener pues demuestra una vez más por qué es el rey de los juegos de supervivencia.

Returnal

Es una entrega de acción en tercera persona con elementos RPG y que en particular es del género roguelike en el que tomamos el control de una exploradora espacial atrapada en un bucle temporal, mientras es víctima de un planeta alienígena.

Tu misión será avanzar todo lo que puedas a través de los niveles que se crean de manera aleatoria, pero no creas que es un error de programación pues es la esencia de este tipo de juegos, aunque hasta cierto punto más fácil de acabar que la mayoría de su género.

El juego ofrece una gran cantidad de armas que usar, por lo que cada misión está llena de adrenalina. Gráficamente se puede decir que estamos ante uno de los primeros que le saca jugo a la nueva generación pero no del todo. Lo que sí explota al máximo son las bondades del DualSence.

Es un título que no todos disfrutarán sobre todo si están esperando sorprenderse con una grande aventura, pero que si quieren jugar una exclusiva en PS5, esta es quizá la única opción, por el momento.

Mass Effect Legendary Edition

Se trata de una recopilación de una de las mejores franquicias que combina como pocos la acción y los juegos de rol, con los que podremos revivir estas grandes aventuras o quienes no las conozcan, es el pretexto perfecto para hacerlo pues tendrán horas y horas de los títulos protagonizados por el Comandante Shepard y su equipo.

Incluye el contenido básico para un jugador y más de 40 DLC de Mass Effect, Mass Effect 2 y Mass Effect 3, que incluyen armas, armaduras y paquetes promocionales, todos remasterizados y optimizados para 4K Ultra HD.

Mass Effect Legendary Edition está disponible en PC a través de Origin, Xbox One y PlayStation 4 con compatibilidad optimizada para Xbox Series X|S y PlayStation 5. El juego también está disponible para Miembros de EA Play Pro.

Miitopia

Que su apariencia infantil no te engañe, pues es un divertido e innovador juego RPG, que es prácticamente un port de lo que vimos en 2017 para el Nintendo 3DS.

En él, tus Miis, son los protagonistas, por lo que cada detalle de tu forma de ser se verá reflejado en sus habilidades, incluso, en el desarrollo de la trama y el humor en los diálogos te sacará varias sonrisas.

Es una de las mejores sorpresas que tuvimos en la consola portátil de la generación pasada, incluso si no eres fanático del género, pues te podrá ayudar a entenderlo. Lo único que habría que mejorar es la evolución de tus personajes que es excesivamente simple y lineal, por lo que resulta monótono en ocasiones. En su búsqueda de nuevos públicos para los RPG se olvidaron de los que ya los conocemos con un juego que debió de arreglar los defectos del original. Está disponible para Switch.

También te puede interesar:

Reseña: Bravely Default 2, Crash Bandicoot 4: It’s about time, Samurai Shodown SE y Monster Energy Supercross 4

Reseña: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, The Medium, Gods Will Fall y Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Edición Completa

Reseña: Xbox Series X y Xbox Game Pass Ultimate