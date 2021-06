Tres equipos que deberían armar un cambio por Kemba Walker

Es este artículo estaremos viendo los 3 equipos que deberían armar un cambio por Kemba Walker en el próximo verano en la NBA.

Los Angeles Clippers es un equipo que no cuentan con un jugador base como lo es Kemba Walker, ya que es efectivo y de muy buena experiencia en la NBA.

El equipo de Oklahoma Cuty Thunders actualmente se encuentra totalmente desmantelo y le hace falta un jugador o varios jugadores que sea de experiencia en la NBA.

New York Knics es uno de los que menos necesita a Kemba Walker, ya que cuentan con un buen base como lo es Derrick Rose, pero no estaría mas de que uno de los dos tome la posición número 2 del equipo, ya que ambos son jugadores elites en la NBA.

Aquí el dato:

These three teams should take a chance on trading for #Celtics star point guard Kemba Walker. 💯 https://t.co/HwCXLMnLwg

— NBA Analysis Network (@HoopAnalysisNet) June 11, 2021