AD de Bernabé busca concertar candidatos mientras Ramos Allup presiona por su tarjeta

Las elecciones regionales y municipales alborotan las aspiraciones particulares de los dirigentes de Acción Democrática (AD), tanto del ala que lidera Henry Ramos Allup como de los seguidores de Bernabé Gutiérrez. El diputado Luis Eduardo Martínez asegura que hay más coincidencias de lo que aparentan

Al partido blanco, como se le conoce a Acción Democrática (AD), le llegó su momento de definiciones el 15 de junio de 2020, cuando a través de una medida cautelar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió a la junta directiva vigente hasta ese momento, y que era encabezada por Henry Ramos Allup.

En la sentencia N° 0071-2020, la Sala Constitucional ordenó nombrar una “junta directiva ad-hoc” para llevar adelante “el proceso de reestructuración de AD”, con modificación de estatutos incluida. Esa junta pasó a ser presidida por Bernabé Gutiérrez, secretario de organización para esa fecha.

El pasado 21 de mayo, el TSJ accionó nuevamente a favor de Gutiérrez, al concederle otros 12 meses para que se realicen estos cambios estatutarios, y por consiguiente, la elección de nuevas autoridades adecas.

Luis Eduardo Martínez, jefe de fracción de AD en la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, explica que se está trabajando para que “sea un mecanismo abierto, transparente, participativos, inclusivo, que haga posible que los nuevos líderes de AD sean de los que gocen mayor simpatía dentro de la militancia”.

Ruben Limas, médico y actual secretario de organización de la AD ad hoc, es el encargado para modificar estos estatutos. El diputado Martínez comenta que será “inmediatamente después” de las elecciones del 21 de noviembre cuando se terminen de finiquitar los estatutos y se realicen los comicios internos del partido.

Martínez además asegura que tanto para la modificación de los estatutos, y la escogencia de candidatos a gobernadores, alcaldes, concejales y diputados regionales “estamos teniendo una fluida comunicación con dirigentes de Acción Democrática que en noviembre y diciembre pasado tenían una visión distinta sobre los que decíamos que había que participar”.

Muchos se sorprenderán, continúa el diputado Martínez, “de como fuimos capaces de ponernos de acuerdo alrededor de candidaturas unitarias y de consenso dentro de distintos sectores de la oposición, incluidos aquellos que tenían una posición distinta en noviembre y diciembre”.

Pero Piero Maroun, diputado por Monagas e integrante de la dirección nacional de la AD ‘legítima’, pone en duda lo dicho por su otrora compañero. «Si Luis Eduardo Martínez ha dicho que él ha estado conversando con distintos dirigentes de AD, pues él sabrá con quiénes son esas conversaciones, pero oficialmente no hay conversaciones. Cuando digo oficialmente, me refiero a la AD que dirige Ramos Allup con ellos».

Maroun no descarta que existan conversaciones individuales con dirigentes o ciudadanos que pertenezcan a las seccionales del partido blanco ‘legítimo’. «Nosotros no somos enemigos, nos conocemos, ellos han sido militantes. Luis Eduardo Martínez fue candidato a gobernador en 2017 por Monagas, fue respaldado por todos nosotros. Convivimos juntos durante mucho tiempo, pero que algunos dirigentes agarraron otro camino de complacer al régimen pues ya eso es un tema particular que el pueblo venezolano y la dirigencia de AD está evaluando».

Sobre una posible participación de la AD liderada por Henry Ramos Allup en unas elecciones internas promovidas desde la AD ad hoc, Piero Maroun afirma que ninguna judicialización o sentencia del TSJ cambiará la voluntad de la gran mayoría de la dirigencia del partido blanco.

«La gran mayoría de la dirigencia de AD está del lado de la institucionalidad, representada por Henry Ramos Allup y Carlos Prosperi. Esa dirigencia no está preparando ningún proceso interno (…) AD no está evaluando nada de eso, porque para Acción Democrática la prioridad es Venezuela y sus problemas, la búsqueda de soluciones. No podemos estar ocupados de elecciones internas, no nos va a distraer nadie. Nuestra dirigencia no se va a pelear por un cargo interno, cuando es esa misma dirigencia la que está abocada en la calle para atender la realidad», afirmó el parlamentario.

¿Las dos AD en elecciones?

El viernes 11 de junio, el jefe de fracción de AD en la Asamblea electa en 2020 se reunió con factores fuera de la alianza democrática (Cambiemos, Avanzada Progresista, El Cambio, Copei, UPP 89, Prociudadanos, MAS, Venezuela Unidad, Primero Venezuela, Nuvipa y Acción Democrática) para explorar posibilidades de que algún candidato en el estado Aragua provengan fuera de esta concertación.

“Así como está pasando en Aragua está sucediendo en todo el país”, aseguró Luis Eduardo Martínez a TalCual. En los próximos días esperan tener al menos 10 candidatos confirmados a gobernadores de estado. Entre esos nombres podría estar Dennis Fernández como aspirante en Cojedes. La exdiputada se separó de la AD ‘legítima’ en marzo de este año.

Martínez señala que desde la AD ad hoc se tienen las puertas abiertas a los mejores candidatos, pues es la “única garantía de que tengamos éxito (en las elecciones). Queremos que el frente unitario sea los más amplio posible”.

Hasta ahora el consenso y posiblemente las primarias son los mecanismos que se han barajado desde todos los sectores de oposición para postular candidatos de cara al 21 de noviembre. El cronograma electoral establece que dichas postulaciones deben hacerse entre el 9 y 29 de agosto.

Luis Eduardo Martínez ha dicho que quiere aspirar por la Gobernación de Aragua, y espera anunciar una decisión firme el martes 15 de junio. Pero en ese estado también compite otro adeco, el médico José Trujillo, quien se ha estado promoviendo a través de asambleas de ciudadanos donde comparte desayunos, promueve un plan de vacunación contra covid-19 inclusivo, además del acuerdo de salvación nacional y condiciones electorales.

Nuestro programa social #DesayunandoConJoseTrujillo llegó a la comunidad del #Milagro para estar junto a sus vecinos y su problemática del día. También hablamos de nuestra campaña por la entrada de la vacunas porque nuestra población necesita calidad de vida. pic.twitter.com/GUogM2YnUU — José Trujillo (@DrJoseTrujilloV) June 5, 2021

“Por José Trujillo tengo el mayor aprecio, el mayor respeto y el mayor afecto. Incluso conversé con él hace pocas semanas para solicitarle una opinión médica. Con él, lo mejor”, dice el diputado.

Una fuente comentó a TalCual, bajo anonimato, que en Acción Democrática ya se están escogiendo a los candidatos que participarán en las elecciones regionales y municipales. Solo faltaría que Henry Ramos Allup u otra autoridad de AD confirme la tarjeta que usarán para promoverse, tomando en cuenta si la nueva negociación entre oficialismo y oposición logra acuerdos sobre los partidos que fueron intervenidos judicialmente o no.

Esto fue ratificado por Edgar Zambrano, vicepresidente de la AD “originaria”, en una entrevista a Efecto Cocuyo. “Los mecanismos para la participación se van a determinar luego del finiquito de las conversaciones, hasta tanto no se tengan conclusiones concretas en una mesa de negociación no podemos hablar de alianzas perfectas, de tarjetas únicas. Candidatos hay en todo el país, eso es un hecho público, pero todo esto va a depender del Plan de Salvación Nacional y el resultado de la mediación”.

El diputado Piero Maroun señala que efectivamente se solicitó incluir en la agenda de negociación entre oficialismo y oposición que se regrese la tarjeta de Acción Democrática y el resto de partidos judicializados, la habilitación de la dirigencia política y un cronograma electoral; además de un plan de vacunación efectivo contra la covid-19 y soluciones a la crisis económica.

Maroun destaca que hay «condiciones mínimas» que se exigen desde AD para un proceso electoral como el respeto al derecho al voto, revisión del Registro Electoral, migraciones de centros, Plan República, auditorías. «En el marco de este proceso de negociaciones, la dirección del partido legítima esperamos que pronto nos regresen nuestra tarjeta».

Ante los cambios, revisiones y auditorías que ha anunciado la actual directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), desde la AD ‘legítima’ se está esperando un informe realizado por una comisión interna, aunque valoran positivamente que haya dos rectores como Enrique Márquez y Roberto Picón.

«Somos un partido que cree en el voto, en las regiones, en los gobiernos cercanos a los ciudadanos, queremos regresar a ese camino al voto pero obviamente con condiciones», reitera Piero Maroun.

Los actuales gobernadores Antonio Barreto Sira (Anzoátegui) y Ramón Guevara (Mérida) cuentan con el apoyo del AD ‘legítimo’ para la reelección. Se suman los nombres de la exrectora del CNE Sobella Mejías en Lara, el médico Juan Carlos Velazco en Zulia, o el secretario nacional de organización Carlos Prosperi a la alcaldía de Libertador (Distrito Capital).

El diputado por Monagas defiende las aspiraciones de sus compañeros, «pues están pendientes del reclamo, de las denuncias. Desde esas comunidades ven a la dirigencia de AD como personas serias y responsables para ocupar un cargo de esos (…) Acción Democrática y sus dirigentes siguen trabajando a diario en las calles, y eso, por supuesto, sitúa a muchos de ellos con oportunidades importantes para ocupar esos cargos. Pero somos disciplinados, si los dirigentes saben que no hay condiciones mínimas, no se participará».

Negociación a la orden

El proceso de negociación que impulsa la oposición mayoritaria, liderada por el mandatario interino Juan Guaidó, con la administración de Nicolás Maduro tampoco queda fuera del radar para la llamada alianza democrática, y en particular para la AD ad hoc.

Mientras el oficialismo y oposición definen agenda a través de conversaciones, desde la AD ad hoc se ha criticado que esas conversaciones no son inclusivas. El mismo Luis Eduardo Martínez ha dicho que la fragmentación opositora es “una debilidad” que les impide afrontar este tipo de diálogos y atender las necesidades de la población.

A pesar de ello, menciona que han tenido contactos con los actores de la negociación por varias vías, y básicamente por ser el vicepresidente de la comisión de diálogo y paz de la Asamblea Nacional (electa en 2020). “Hemos hecho unas propuestas públicamente y de forma privada”.

Básicamente piden tres inclusiones dentro de la agenda: que la negociación se haga dentro de Venezuela, acceso de los medios de comunicación a las reuniones e inclusión de otros sectores más allá de los políticos.

“Algunas de ellas han tenido reservas. En lo personal, hay reservas que la negociación se haga en Venezuela, pero ¿quién va a pagar las facturas de ir a sesionar en México, Noruega o Barbados en hoteles lujosos? Las terminan pagando los venezolanos. Sobre lo otro que han tenido reservas, y no entiendo mucho, es que los medios de comunicación tengan acceso. ¿Por qué tienen que negociar en secreto?”, dijo Martínez.

El diputado adeco dijo que de aceptarse sus propuestas por parte de la oposición, se sentirían “bien representados (…) Que el país todo participe en un proceso donde se juega el destino de Venezuela es fundamental, de lo contrario no habrá confianza”.