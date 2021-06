Arrestan en Florida al rapero estadounidense Polo G por múltiples cargos

El rapero estadounidense Polo G, cuyo nombre real es Taurus Bartlett, fue arrestado el sábado por la mañana por múltiples cargos en Miami, informó Miami Diario.

Los registros de la cárcel muestran que Bartlett, de 22 años, enfrenta cargos de agresión a un oficial de policía, amenazar a un servidor público, resistir a un oficial con violencia, resistir a un oficial sin violencia y sin malicia.

El video del teléfono celular publicado en Twitter por @raphousetv2 muestra a una mujer, que se cree que es la madre del rapero, gritando a los oficiales de policía después del arresto de su hijo.

“¿Todo esto para dos chicos? ¿Dónde están mis hijos? … ¡Por favor, grabe en video todo esto! ” grita la mujer, señalando a una multitud de vehículos policiales que estaban estacionados en el lugar. “¡Para dos niños sin armas!”

Polo G was Just Arrested By Miami Police his mom tells that he is innocent #freepolog pic.twitter.com/7dgTWGtAZh

La madre de Bartlett tuiteó al departamento de policía más tarde en la mañana, exigiendo saber dónde están sus hijos.

Bartlett se encuentra actualmente detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.

WHERE ARE MY SONS?! WHERE IS MY MINOR SON??! ANSWER THAT!!! https://t.co/inG4gEQcpX

Polo G nació y se crió en Chicago y lanzó su álbum debut, “Die a Legend”, en 2019. Ha tenido 10 sencillos en la lista Billboard Hot 100, incluido su sencillo de 2021, “Rapstar”, que debutó en el n. ° 1 en el Hot 100.

The Miami Police Department is aware of the incident involving Mr. Taurus Bartlett, also known as Polo G, and another male juvenile. We will provide updates as they become available.

— Miami PD (@MiamiPD) June 12, 2021