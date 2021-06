Carmen Meléndez dice que La Vega será liberada de grupos delictivos

La ministra oficialista del Interior, Carmen Meléndez, aseveró este sábado que trabajan para “liberar” a La Vega de grupos delictivos y de esta manera “recuperar la paz”. No obstante, en la Cota 905 no han podido mantener el control sobre la banda de El Coqui, así como no pudieron en el estado Apure contra las disidencias de las Farc.

“Todo un equipo multidisciplinario ha trabajado este 12 de junio en la protección y liberación de La Vega de los grupos delictivos que han venido afectando a esta parroquia caraqueña, cuya población solicitó a sus autoridades un trabajo articulado para recuperar la paz”, posteó Meléndez en su cuenta oficial Twitter.

La vocera de Nicolás Maduro sostuvo que “la Policía Nacional Bolivariana realizó una operación impecable en La Vega desde primeras horas de la mañana de este 12 de junio. Un despliegue por fases, que ratificó la fuerza, capacidad y cuidado con que actúan nuestros organismos de Seguridad Ciudadana para proteger al pueblo”.

“El reforzamiento progresivo de los Cuadrantes de Paz nos ha permitido acciones como el despliegue de este 12 de junio en la parroquia La Vega de Caracas. En articulación perfecta con el Poder Popular organizado, la paz volverá a esta zona del Oeste de la ciudad”, agregó.

Junto a fotos de supuestos delincuentes capturados y armas incautadas, Meléndez concluyó señalando que “tras la operación policial de reforzamiento de los Cuadrantes de Paz que se desarrolló en la parroquia La Vega de Caracas y que constituyó una actuación de liberación y protección de nuestro pueblo, ofrecimos el balance de los resultados de este despliegue desde Maripérez”.

38 detenidos y 2 PNB heridos: Román Camacho



El periodista de sucesos Román Camacho detalló que el operativo en La Vega culminó con “38 personas detenidas, presuntamente vinculadas con las bandas. Incautaron pistolas, revólveres, escopetas, drogas y un rifle .50 con más de 50 municiones FMJ (full metal jacket). Según información oficial no hubo ningún antisocial abatido y 2 funcionarios de la PNB resultaron heridos pero se encuentran estables”.

“Los sujetos de la banda del Mayeyas huyeron por la montaña hacia la Cota 905. Las garitas fueron destruidas y funcionarios policiales permanecen en algunos sectores de La Vega”, concluye el comunicador.

