Chile | «Rossiel Baby»: Artista urbano local y su crítica sobre el costo de ser músico en Antofagasta

La mayoría de los artistas emergentes, originarios de las distintas regiones del país, buscan triunfar en el rubro musical trasladando su carrera hacia la capital nacional. Sin embargo, existen algunos valientes que desde sus propias regiones dan todo para poder echar a volar su carrera.

Rossiel Baby, es un joven cantante de reggaetón antofagastino que, desde el norte del país, trata de posicionarse entre los grandes exponentes del género urbano y quien, el pasado 4 de junio, sacó su nueva canción “Yo Te Espero”, en una colaboración con el reggaetonero Marioso.

Gabriel Alvarado es el verdadero nombre de quien bajo el pseudónimo de Rossiel ha tratado de forjar una carrera musical, misma que surgió desde una ilusión de niños, “El querer dedicarme a la música empezó cuando era chico con mi primo, cuando tenía 12 años. Yo veía los videos musicales de J Alvarez, Arcangel y decía ‘me gustaría estar ahí’. De hecho, cuando salió la canción “La Sensación del Bloque”, con mi primo la interpretábamos. Ya más grande empecé a escribir mis canciones y ahí cambió todo”.

Rossiel Baby

También comenta que a pesar de llevar años incursionando en la música, ha sido difícil seguir la línea, pues, la falta de apoyo le ha pesado considerablemente, “si bien tuve la oportunidad de grabar con DJ Mix, un productor que me ayudó mucho e hicimos un buen trabajo, personalmente creo que las personas de acá son quienes no valoran la música antofagastina. Te critican y cuestionan, y al final no va en eso, no cambia nada que uno sea de Antofagasta”.

Pese a la incertidumbre y críticas, el cantante asegura que seguirá construyendo su carrera, pues “desde que descubrí que me quería dedicar a esto, lo estoy haciendo e independiente de cómo me vaya, lo seguiré intentando”. Además, insta a la comunidad a brindar apoyo a los cantantes regionales y a quienes están emergiendo. “Mi llamado va primero a quienes consumen esta música, ellos son quienes van a poner el primer pilar y ayudar a expandirlo. También, destacar que lo que hacemos es una actividad sana que puede ayudar a niños que necesiten hacer algo, tener diversión o hobby porque son muchos los talentos, pero quedan al margen y depende de la gente sacarlos adelante”.