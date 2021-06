España | Ione Belarra elegida sucesora de Pablo Iglesias con un Podemos en caída libre

Estaba cantado. Pablo Iglesias bendijo a Ione Belarra al convertirla en su sucesora al frente de Podemos y los resultados han seguido la estela marcada por el ex líder podemita. Belarra ha sido elegida líder del partido morado con menos apoyos que Iglesias, el 88,6%, y con la herencia de un partido dividido y en caída libre.

Concretamente, un total de 45.753 militantes y simpatizantes se han decantado por Belarra sobre un total de 51.589 votos válidos, el 96,53% del total de 53.443 de personas que han participado en estas primarias.

Mientras, sus rivales en esta Asamblea han obtenido escasos apoyos. De esta forma, el militante crítico Fernando Barredo ha cosechado 3.106 votos mientras que el edil en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial Esteban Tettamanti se ha quedado en 2.730 sufragios. Ambos denunciaron un posible «pucherazo» en la asamblea podemita.

La participación en estas primarias se ha aproximado a los niveles de Vistalegre III, que entonces reeligió a Iglesias con el voto de unos 59.000 inscritos.

De esta forma, Ione Belarra tendrá la responsabilidad de capitanear Podemos en una nueva etapa que deja atrás los más de siete años marcados por el fuerte liderazgo de Pablo Iglesias, que decidió retirarse de la política tras las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo. Podemos se encuentra en estos momentos prácticamente KO. Los últimos resultados electorales han sido un fiasco absoluto y la falta de un liderazgo como el del «macho alfa» ha provocado la división interna. A eso hay que añadir los procesos judiciales abiertos contra el partido.

Desde que anunció su candidatura, la nueva secretaria general de la formación morada ha reivindicado su apuesta por un Podemos más coral, con liderazgos colectivos, no colaborativos y no confrontativos, todo lo contrario de lo que hizo Pablo Iglesias, que a medida que surgían voces que ponían en duda su liderazgo iba cortando cabezas. Basta recordar cómo salieron del partido Íñigo Errejón, cuyo partido Más Madrid ha dejado en la picota a Podemos en las recientes elecciones a la Comunidad de Madrid. Pero no fue el único. Carolina Bescansa, que también lideró una corriente crítica contra Iglesias, tuvo que salir por la puerta de atrás.

Su apuesta también es feminizar la dirección del partido y, por ello, los seis primeros puestos de su candidatura lo copan seis mujeres, con la titular de Igualdad, Irene Montero, como ‘número dos’.