Eugenio Martínez: Desinformación puede afectar elecciones como pasó en EEUU

El experto en procesos electorales, Eugenio Martínez, consideró este viernes que se debe reconocer que las campañas de desinformación siempre han existido y suelen ser «atractivas» para el público, algo que a su juicio puede influir en unos comicios.

En un webinar de Transparencia Electoral, Martínez habló sobre «el poder de la información en medios de comunicación».

«La difusión masiva de información falsa con la intención de engañar al público y a sabiendas de la falsedad resulta preocupante en procesos electorales porque puede afectarlo… Lo vimos en EEUU», explicó.

Martínez cree pertinente que se reconozca que «las campañas de desinformación siempre han existido», pero que con las redes sociales «han logrado viralizarse», por lo que advierte que la desinformación suele ser «atractiva para el público, mientras que el fact checking tiende a tener un impacto negativo».

«La diseminación de información no siempre busca afectar a un actor en particular de un partido político, si no que busca afectar al mismo orden público», opina Martínez, para luego argumentar que quien monta una campaña de desinformación, «se vale de una importante campaña publicitaria que incluso puede ser atractiva para los grandes medios de comunicación».

Ante esto, propone que en general, los organismos electorales y grandes medios de comunicación refuercen «los conceptos de desinformación y el trabajo en conjunto de redes regionales para responder con información verídica».

Para esto, llamó a aplicar las mismas herramientas que se usan en las campañas de desinformación y así «lograr un alcance semejante».