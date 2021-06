Kanye West e Irina Shayk tienen más de 10 años saliendo juntos

Antes de salir con Cristiano Ronaldo, la modelo rusa habría tenido un ‘affaire’ con el rapero tal y como señalan algunas fuentes

as imágenes de Kanye West e Irina Shayk juntos celebrando el 44 cumpleaños del rapero en la Provenza (Francia) han causado un auténtico revuelo. Incluso Kim Kardashian, exmujer del músico, ha reaccionado a estos rumores de que entre ambos habría algo más que una amistad aunque, según su entorno, no les da importancia. La pareja ha regresado ya a su rutina (ella, en Nueva York, él, en Los Ángeles), aunque cada vez transcienden más detalles sobre su relación, que habría tenido al parecer una primera parte hace más de una década. Tal y como se puede leer en Page Six, fuentes del panorama musical aseguran que hace muchos años la pareja ya cruzó sus caminos y tuvo un breve romance. “Kanye estuvo con Irina brevemente antes de estar con Kim. Estuvo detrás de ella hace tiempo” detallan estas fuentes.

En 2010 el rapero rodó el videoclip de su canción Power y entre todas las modelos que aparecían destacaba la top rusa. Ese mismo año el cantante decía en una de sus canciones, titulada Christian Dior Denim Flow, «quiero ver a Irina Shayk junto a Doutzen (Kroes)» y, dos años más tarde, en 2012, la modelo desfilaba en la Paris Fashion Week con sus diseños. Su relación habría sido anterior a 2010 pues fue en ese mismo año cuando la modelo comenzó su noviazgo con el futbolista Cristiano Ronaldo, con quien rompió en 2015. Poco después comenzó su relación con el actor Bradley Cooper, padre de su hija Lea, con el que rompió en 2019.

Ya se conocían en 2010

Por su parte, Kanye empezó su historia de amor con Kim Kardashian en 2012 y han tenido cuatro bebés, North, Saint, Chicago y Psalm. Después de meses de rumores confirmaron a finales de 2020 su divorcio, proceso en el que están inmersos, aunque parece que siguen manteniendo una relación cordial o al menos lo intentan, quizá pensando en lo mejor para los niños. El día en que el músico cumplió 44 años, Kim le felicitó con una imagen en la que aparece con tres de ellos. «Feliz cumpleaños, te quiero de por vida», escribía.

Kanye West lo celebró sin embargo lejos de la familia, en la Provenza francesa, como se pudo ver en unas fotografías publicadas por Daily Mail. En ellas aparecía paseando con la modelo Irina Shayk y, aunque había distancia entre ellos y estaban acompañados por varias personas más, el portal británico aseguraba que podría haber algo más que una amistad entre la pareja. Supuestamente se alojaron en un hotel boutique de lujo en la zona de Le Puy-Sainte-Reparade, cuyas suites incluyen patio y terrazas privadas, algunas incluso tienen su propia piscina, además de vista panorámica del valle de Luberon.

