Kevin Durant igualó promedio de puntos de Michael Jordan y Lebron James en Playoffs

El jugador de los Brooklyn Nets, Kevin Durant igualó a las dos superestrellas de la NBA Michael Jordan y Lebron James en promedio de puntos en Playoffs.

Kevin Durant sigue demostrando porque es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, esta vez se igualó a dos grandes leyendas del baloncesto a nivel mundial Lebron James y Michael Jordan.

El alero Kevin Durant tiene un promedio de 31.8 puntos por partido en esta postemporada. Solo LeBron James (34.0 en 2018 y 32.8 en 2017) y Michael Jordan (32.4 en 1998) han promediado más PPG en playoffs en su decimotercera temporada (o más tarde) de todos los tiempos.

Aquí el dato:

Kevin Durant is averaging 31.8 PPG this postseason.

Only LeBron James (34.0 in 2018 and 32.8 in 2017) and Michael Jordan (32.4 in 1998) have averaged more playoff PPG in their 13th season (or later) all-time. pic.twitter.com/qeemBPz05s

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 13, 2021