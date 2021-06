La razón por la que Lebron James cambió el numero 23

El jugador de los Angeles Lakers, Lebron James reveló que para la temporada 2021-22 de la NBA ya no usará el número 23, sino que regresará al número 6, el cual fue el que usó durante su etapa con el Miami Heat.

Las razones detrás de este cambio pueden ser muchas, en especial bebido a la personalidad de una estrella como LeBron James, sin embargo, es posible rumorar alrededor de su decisión, en especial frente a las implicaciones de este cambio.

Según, Shams Charania, LeBron James cambiará su número de camiseta de los Lakers al No. 6 la próxima temporada después de usar el número en su nueva película “Space Jam: A New Legacy”.

First look: LeBron James will change his Lakers jersey number to No. 6 next season after donning the number in his new movie “Space Jam: A New Legacy.” pic.twitter.com/VZksn1qVCy

