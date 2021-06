‘Wisa Woodsar’, el primer satélite hecho de madera que podría llegar al espacio este 2021

¿Es posible mandar al espacio un satélite hecho de madera? Efectivamente sí, ‘Wisa Woodsar’ es un nanosatélite que se ha construido con paneles de madera contrachapada a partir de cajas estandarizadas, a pesar de que las partes externas (como las esquinas) son rieles de aluminio debido a que se usarán para su despliegue en el espacio, reseñó 20 Minutos.

El autor del proyecto es Jari Makinen, cofundador de la empresa Arctic Astronautics, y afirma para la Agencia Espacial Europea (ESA) que “siempre me ha gustado hacer modelos de aviones, con muchas piezas de madera. Habiendo trabajado en el campo de la educación espacial, esto me hizo preguntarme; ¿Por qué no volamos materiales de madera en el espacio?”.

Las primeras pruebas se llevaron a cabo en 2017 cuando decidió lanzar un satélite de madera hasta a la estratosfera a bordo de un globo meteorológico. No obstante, esta vez se ha introducido un sensor de presión gracias a la ayuda de Riccardo Rampini (director de la sección de Física y Química de Materiales de la ESA) para evaluar la idoneidad del vuelo.

El dispositivo permitirá identificar la presión local en las cavidades a bordo en las horas y días posteriores al lanzamiento en órbita, además, Sens4 se ha encargado del diseño estándar para que se pueda adaptar al volumen y energía a bordo.

Samuli Nyman, ingeniero jefe de Woodsat y cofundador de Arctic Astronatics, explicó para la ESA que “el material base para la madera contrachapada es abedul, y estamos usando básicamente el mismo que se encuentra en una ferretería o para hacer muebles”. Asimismo, entre los patrocinadores del proyecto se encuentra UPM Plywood, el mayor fabricante de madera contrachapada del mundo.

A pesar de que el contrachapado ordinario es bastante húmedo para llegar a usarlo en trabajos espaciales, se termina colocando la madera en una cámara de vacío térmico para proceder a secarla. Tras acabar con este proceso, se agregará una capa de óxido de aluminio para minimizar los vapores indeseados.

El satélite llevará a bordo un par de cámaras para tomar fotografías de su comportamiento en el espacio, es decir, llevará un palo selfie incorporado que se extenderá una vez que haya finalizado su lanzamiento.

El diseño de este brazo fue realizado por la empresa de ingeniería finlandesa Huld y cumplirá con la misión de llevar una carga útil de radioaficionado para transmitir señales de radio e imágenes a todo el mundo.

De momento nos tendremos que conformar con las actualizaciones que vaya publicando la Agencia Espacial Europea, ya que Woodsat se lanzará antes de finalizar este 2021.

Fuente: 20MINUTOS.ES