“Yo no voy a venir más. He venido 4 veces a tratar de vacunarme”, dijo entre lágrimas señora de Caricuao

En el liceo Francisco Fajardo de Ruiz Pineda en Caricuao una señora expresó este viernes entre lágrimas que “no asistiría más” a tratar de vacunarse contra el Covid-19 en ese punto debido a que ya ha asistido 4 veces y no ha podido inocularse a pesar de tener 80 años y tener una discapacidad.

“Yo no voy a venir más. He venido 4 veces a vacunarme. Vivo lejos, tengo casi 80 años y tengo discapacidad. Tengo una lesión en la columna y casi no puedo caminar. Estoy aquí dese las 7 de la mañana. Me toca hacer un esfuerzo muy grande. Vine con mis hijas pero ya estoy cansada”, señaló la señora en un video difundido en Twitter por el periodista de Punto de Corte, Yohan Pimentel.

En torno al proceso de inoculación, la señora América Rivero denunció que “están mal organizados y están atropellando mucho al adulto mayor. Los funcionarios no conocen de la ley, les pedí la colaboración y no me la dieron y eso que tengo una medida cautelar. Estoy aquí desde las 6 de la mañana. No tenemos donde hacer nuestras necesidades, no hay baños habilitados. Yo soy una persona con discapacidad que no puede estar parada por mucho tiempo”.

“Estoy molesta por eso, esto aquí no se ha desenvuelto como debe ser. En la puerta todavía no dicen que no han llegado las vacunas y eso no puede ser. Debe ser que le presidente está ignorando esta situación. Ellos creen que están organizados, pero no lo están”, señaló Rivero.

Pimentel destaca en otro tuit que en la jornada de vacunación en Caricuao, los responsables “no quisieron darnos información sobre el retraso de las vacunas en este punto de inmunización”.

“Estamos aquí desde las 6 de la mañana, y nos han llegado a decir ahorita en horas de la tarde que nos vayamos porque ya no hay insumos. Coye eso es una burla vale, ¿a esta hora?. Gente que está aquí desde las 5 de la mañana, dicen que no hay medicamentos para inyectarnos a nosotros. Eso es algo insólito vale, eso tenía que haberse dicho esta mañana, decir que iban a repartir tantos números y de esa manera no llegaran tantas personas para acá a hacer la cola”, señaló el señor Germán Antonio Pernalete.

Borges pide al G7 más vacunas para los venezolanos ante deficiente inoculación



Más temprano, Nicolás Maduro aseguró que la vacunación iba en progreso y espera que para diciembre se haya vacunado al 100% de la población.

Por su parte, el comisionado/AN de Relaciones Exteriores, Julio Borges, solicitó este viernes al G7 en nombre del Gobierno interino que Venezuela sea tomada en cuenta entre las naciones que recibirán donaciones de vacunas anticovid, ante la deficiente inoculación del país.

“Solicitamos respetuosamente, ante el anuncio del G7 de la distribución de 1.000 millones de vacunas contra el Covid-19 para países en desarrollo, que Venezuela sea tomada en cuenta dentro de los países que recibirán las donaciones”, expresó Borges vía Twitter junto a un comunicado en una foto adjunta.

El diplomático opositor advierte que Venezuela necesita urgentemente vacunas, “en este momento el país presenta uno de los peores ritmos de vacunación en el mundo. Hoy, solo 2% de los venezolanos se han vacunado, cuando en promedio en América Latina ya se ha inmunizado al 20% de la población”.

