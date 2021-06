Adriana Azzi: Horóscopo del 14 de junio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 14 de junio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Entusiasmo.

Número de suerte: 281

Alegrías triunfas sobre tus enemigos. Algo con tu comunidad. Te sentirás en reposo tomate un relax ya que te llega el cambio positivo ya que lo que quieres hacer será lo que tiene alguien de mucho dinero que te ofrece su ayuda. Cambios en tu casa. Compra de muebles o camas.

Trabajo: Buenas nuevas. Te ofrecen un empleo. Cambio en oficinas. Amigo que te busca.

Salud: Estrés.

Amor: Haz las cosas junto a tu pareja. Declaraciones sorpresivas. Conoces a alguien especial.

Parejas: No discutas más en tu casa quédate callado (a). No tomes decisiones apresuradas.

Solteros: Alegrías celebraciones en familia. Llamada importante. Pendiente con personas comprometidas.

Mujer: Recoges lo que sembraste. Nuevas cosechas. Cambios de ideas. Algo malo sale de tu vida.

Hombre: No discutas en la calle. Unión después de grandes sacrificios. Cama caliente. Salidas nocturnas disfrutes.

Consejo: No te sientas solo (a).

Tauro

Palabra clave: Iniciativa.

Número de suerte: 507

No digas no si no sabes lo que te están ofreciendo. Cuidado con los nervios. Caminos abiertos por negocio en tierras calientes. Hecho curioso con personas de uniformes o militares. Inestabilidad sorpresas. Querrás abandonar tus planes por tu pareja cuidado. Reconciliación.

Trabajo: Ten calma todo se soluciona. Ayudas a otras personas en el camino. Viajes apresurado.

Salud: Dolores de piernas.

Amor: Se activa el amor. Crecimiento espiritual ten mucha fe en lo que haces. Cambios necesarios.

Parejas: Recibes ayuda de alguien conocido. Debes cancelar deudas pendiente aprovecha el dinero extra que te llega.

Solteros: Debes confía en tu intuición. Algo con un gato negro que te encuentras en un camino.

Mujer: Cambió en fecha de viaje. Hombre y mujer que llegan a tu vida para dar estabilidad en lo económico.

Hombre: Fertilidad embarazo. Cambios. Nuevos negocio. Viajes. Mejor calidad de vida. Logros.

Consejo: Llénate de paz.

Géminis

Palabra clave: Libre.

Número de suerte: 802

Celebraciones por bodas o compromiso que disfrutaste con tu pareja pero conoces a una persona especial. Recibe concejo de persona que vive fuera de tu país. Buscaras armonía en tu yo interno. Molestia por una amiga. Nuevas emocione en lo que haces. Compras en centro comercial.

Trabajo: Cambios positivos. Nuevos inicios. Compras para tu negocio. Sigue adelante no te detengas.

Salud: No comas en exceso.

Amor: Alegrías por reconciliación. Cuídate de las cosas escondidas y te descubren. El mundo en tus manos.

Parejas: Cambios en la rutina. Hombre que te ayuda en sitio de tribunales. Cambio de fechas. Viajes.

Solteros: Te vigilan constantemente. Viaje con ganancias. Te ofrecen un negocio y lo piensas mucho.

Mujer: Nuevas ilusiones y deseos. Debes organizar la prioridad y hacer una a una. Inicias estudios.

Hombre: Malestar por pérdida de documento. Cuidado con los enemigos no te descuides. Viajes.

Consejo: Escucha a personas que saben.

Cancer

Palabra clave: Energía.

Número de suerte: 082

Llegas de viaje con buenas noticias. Decisiones importantes que debes tomar en firma. Utiliza tu intuición y vencerás. Hombre de poder con mucho dinero que te busca por algo que quiere que le ayudes. Ruido de vecinos que te molesta no discutas ten cuidado con lo que dices.

Trabajo: Inicias un nuevo negocio. Estudios para mejorar tu trabajo. Compra y venta en positivo.

Salud: Cumplir tratamientos.

Amor: Todo se va resolviendo con esa persona amada. Celebraciones y noche especial.

Parejas: Nuevos planes. Cambios mudanzas. Alguien se va escondido de un sitio. No te enganches.

Solteros: Utiliza tu intuición e inteligencia para lograr eso que quieres. Te hablarán de alguien del pasado

Mujer: Se más generosa con esa persona cercana que está a tu lado. Malestar para dormir.

Hombre: Paseos a sitio colonial. Vences a alguien pero es de cuidado, no te descuides. Salidas nocturnas.

Consejo: El amor lo hace todo.

Leo

Palabra clave: Impulsividad.

Número de suerte: 133

Regalos de flores con sorpresas. Cuidado con las debilidades. Venta de vehículo en positivo. Cuidado no discutas por dinero. Nuevos retos. Pon tus energías en lo que estás haciendo. Algo con una niña que te preocupa. Esta semana será menos dura. Cambios. Te vas de un lugar donde no regresas.

Trabajo: Se activa la parte económica de tu vida. Se abren los caminos. Cambios que debes activar.

Salud: Dolores en la espalda.

Amor: Aléjate de personas envidiosas. Ten calma se soluciona el problema económico.

Parejas: Estás en un sitio buscando algo. Hecho curioso en un ascensor. Solicitas un crédito.

Solteros: Terminas una relación. Fin de algo que no querías seguir. Momentos difíciles.

Mujer: Embarazo de amiga. Confía en alguien que está a tu lado. Cambio de ciclo. Logras tus objetivos.

Hombre: Cuidado con el estrés y la tensión. Cambios de planes. Llega algo que te gusta hacer.

Consejo: Inicia esta semana con fe y optimismo.

Virgo

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 077

Cuidado en una calle con perro. Sales de un lugar donde no piensas regresar pero hay una mujer de dinero y en bienestar que te quiere y te espera. Inicias negocios. Persona joven que te pide ayuda para un viaje y tendrás que usar tus ahorros. Cuidado con las traiciones.

Trabajo: Aprovecha a los nuevos empleados y haz los cambios necesarios. Nuevas personas en tu trabajo.

Salud: Estas bajando de peso muy rápido.

Amor: Les das la espalda a personas que esperan por ti. Hombre adulto o amigo que te busca.

Parejas: Muchas cargas a tu lado. Haces demasiado tu solo y tu pareja no te presta atención.

Solteros: Amigo que te apoya. Se culmina algo. Atiende a tus difuntos. Algo marcado que se da.

Mujer: Tu Ángel de la guarda te protege. Tienes que hacerte limpiezas con agua de olor.

Hombre: Te llega dinero que no esperabas. Se inician nuevas aventuras. Se fortalece la relación familiar.

Consejo: Sigue con tu fe, todo lo logras.

Libra

Palabra clave: Momentos.

Número de suerte: 693

Cancela el dinero que debes y más a las personas que trabajan contigo. Cuidado con algo que te ofrecen y es de cuidado. Ten cuidado con las indecisiones ve el pro y el contra de las cosas. Utiliza tu intuición o psiquismo para algunas cosas. Sorpresas en lo económico.

Trabajo: Muchas bendiciones para ti queridos ya que la prosperidad está de tu lado no la dejes ir.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Terminas con una relación tormentosa. Reencuentros con personas del pasado y disfrute. Mucha pasión.

Parejas: Nuevas conversaciones llegan cosas positivas. Alegrías. Se activa la confianza.

Solteros: Reunión importante con un grupo de trabajo. Queridos, aprovecha esta racha de buena fortuna.

Mujer: Deseos de ir a un lugar especial. Reuniones familiares por la entrega de dinero. Te encargas de algo nuevo.

Hombre: Te invitaran hacer cambios en lo que haces. Sácale provecho a las situaciones que se presentan.

Consejo: Ama, quiérete más.

Escorpio

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 417

Ten cuidado con decisiones apresuradas. Ve bien las cosas. Mujer que es honesta contigo y te da apoyo para solucionar un problema laboral. Alguien del pasado que llega a tu vida y ofrece una nueva vida. Viaje por algo de una iglesia o matrimonio civil. Cuidado con documentos que se extravía.

Trabajo: Pendiente con grupo de trabajo que no hacen las cosas bien. Te llaman de otra oficina.

Salud: Sin novedad.

Amor: Reunión donde conoces a una persona especial. Algo que se hace realidad. Nuevas ilusiones.

Parejas: Alegrías por noticias de embarazo. Compras apresuradas. Tienes el poder en tus manos.

Solteros: Amor puro a tu lado y no lo ves. Debes esmerarte en tu apariencia física.

Mujer: No permitas que te presionen. No discutas en tu casa. Visitas inesperadas. Regalo de flores con alegrías.

Hombre: Controla los miedos. Deberás tomar una decisión importante, pero se claro no ocultes nada.

Consejo: Todo tiene su momento.

Sagitario

Palabra clave: Reír.

Número de suerte: 924

Serás compasivo con empleados de tu sitio donde vives. Viajes. Inicias estudios. Algo con un álbum de música. Compra de prendas. Cambio de look. Buscas tu paz interior. Quieres dejar el pasado y no puedes. Busca ayuda espiritual. Debes concentrarte en las metas marcadas. Celebraciones.

Trabajo: Un nuevo compañero de trabajo que te da confianza. Mucho trabajo y poca paga.

Salud: Malestar gripal.

Amor: Te regalan flores. Padre que te necesita pero no quiere molestar. Llamadas rápidas.

Parejas: Cuidado con la música muy alta en tu casa. Personas de poder que te ayudan.

Solteros: Renovación de documentos. Te vas de un sitio sin aviso. Alguien especial te busca.

Mujer: Querida amiga utiliza tu intuición y poder esotérico. Cuidado con personas traicioneras.

Hombre: Compras nerviosas. Te retiras de un grupo. Invitación a un viaje a sitio de mucho verde.

Consejo: No cuestiones a tus amigos.

Capricornio

Palabra clave: Seguridad.

Número de suerte: 921

Copas celebraciones. Firmas. Fijas una fecha. Viajes a otra ciudad. Paz y tranquilidad que consigues en tu hogar. Cambio inesperado. Te comprometes. Celebraciones alegrías por firma de un documento de compras. Se constituye una organización pero que debe trabajar mucho.

Trabajo: Firmas un documento o carta donde te comprometes con algo que debes cumplir.

Salud: Dolor en la cintura.

Amor: Nostalgia por el pasado. Invitación a cenar. Hombre del pasado que te busca. Celebraciones.

Parejas: No tomes decisiones sin pensar. Hecho curioso con una ropa. Amiga que espera por ti.

Solteros: Viajes de ida y vuelta. Negocio en puerta. Compra y venta de carro. La rueda de la fortuna de tu lado.

Mujer: Acompañas amigo a aeropuerto. Hecho curioso con unas flores. Viaje por carretera.

Hombre: Hecho curioso con una medalla. Vacaciones solo. Cuídate de mujer que te busca por interés.

Consejo: Atiende a tus difuntos.

Acuario

Palabra clave: Avance.

Número de suerte: 917

Padres que están pendientes de ti. Cambio en una fecha. Firmas de documentos. Hombre que llega a la puerta de tu casa. No permitas que abusen de trabajo. Salidas rápidas. Mudanzas. Cambios. Nuevos inicios cierras un ciclo y comienzas otro pero en otra ciudad. Reunión familiar.

Trabajo: Te unes a compañeros. Ruidos en tu entorno que te molesta. Utiliza bien aparatos para trabajar.

Salud: Malestar en la vista.

Amor: No critiques. Un gran amor del pasado que llega y te sentirás demasiado feliz y te ofrecen algo nuevo.

Parejas: Amigos del pasado que te buscan. Cuidado en lo que te comprometes. Hijos que te esperan.

Solteros: Indecisiones por dar una respuesta en un grupo. Cambios inesperados. Hermano que espera tu ayuda.

Mujer: Pon tu cabeza en alto. Juicio que sale a tu favor. Mudanzas cambios. Asistes a unas ceremonias.

Hombre: Cambio de dirección. Compra de alimentos. Salidas nocturnas. Un bautizo pendiente que se realiza.

Consejo: Se constante no te detengas.

Piscis

Palabra clave: Acuerdos.

Número de suerte: 024

Recibes buenas noticias de una encuesta. Hecho curioso en viaje. Cumples una promesa a adolescente. Mujeres que se reúnen para solucionar un problema contigo. Asistes a charla por salud. Embarazo con alegrías en la familia. Viajes a otra ciudad. Secretos. Lazos afectivos.

Trabajo: Cancelan dinero pendiente. Cuídate de persona joven en tu sitio de trabajo. Se activa el romance en tu oficina.

Salud: Hacer terapias.

Amor: Veladas íntimas que disfrutas. Pensamientos profundos de alguien que se alejó.

Parejas: Reclamo de tu pareja por un descuido. Encuentros gratos. Caminos abiertos a un cambio.

Solteros: Llamada importante por un empleo. Cambios en la rutina. Firmas. Viaje que suspendes.

Mujer: Pensamientos profundo por alguien querido. Tristeza por alguien que se va para siempre. No puedes dormir busca ayuda.

Hombre: Nada obligado funciona. Revisa tu vida espiritual. Cambios y viajes. Sales de un sitio con alegría.

Consejo: Se agradecido (a).

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :