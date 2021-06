Animadora de Televen Adriana Peña reveló que padece de cáncer

La presentadora criolla reconocida por su trabajo en el programa de farándula de Televen, posteó un video en su cuenta de Instagram haciendo saber que padece de cáncer. En este sentido, la artista explicó que le fue diagnósticado un carcinoma papilar de la glándula tiroidea.

Cabe destacar que, luego de hacerse notar su ausencia en el programa y explicar que pidió unos días de reposo en su trabajo para enfocarse en su salud. Ahora la joven, detalló “Quiero contarles que me diagnosticaron un carcinoma papilar, para los que no saben esto es en la tiroides. El miércoles me realizaron una operación en la que gracias a dios salió todo bien”.

Seguidamente la artista dijo que afortunadamente todo se detectó a tiempo y afortunadamente está en procesos de recuperación «A veces la vida te pone retos que uno debe atender y que debe superar. Gracias a dios yo me considero una mujer muy poderosa y muy positiva».

Por último, durante su video donde recibió muchos comentarios positivos y apoyo de varios artistas y colegas venezolanos, Peña expresó «Desde hace unas semanas, esa palabra que uno no quiere escuchar nunca, llegó a mi vida y se convirtió inmediato en una prueba que tomé con el mayor optimismo».

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

