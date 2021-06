Audio Viral Vecina La Vega en medio de tiroteo ¿Hasta dónde llegarán en Caracas?

Reporte Confidencial La voz calmada de una señora con disparos de armas largas como fondo, ha empezado a ser distribuido por distintos usuarios.

La señora dice: «Lo que están escuchando el fondo no es más que una muestra de que el operativo del fin de semana fue un montaje, no mas que una enorme burla a toda la población que vive en La Vega y sus adyacencias- «Este señor nos despertó hoy en La Vega con lo que escuchan al fondo. Esto es para que sepamos quien es el señor y dueño de La Vega»

Gangs are aiming to retake all of La Vega after FAES operations in recent days, they are reportedly threatening to kill civilians if security forces don’t withdraw, there has already been multiple civilians killed today #Venezuela https://t.co/fVZdWUyI6r