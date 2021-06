Cómo hacer un cremoso guacamole al mejor estilo mexicano

Ay, guacamole! ¿Qué preparación más rica para una tarde de tapas y comelonas con familiares y amigos? El guacamole, receta tradicional mexicana, consiste en una salsa espesa cuyo elemento principal es el aguacate. Es primo de la guasacaca, salsa típica venezolana que se consume principalmente con carnes. El guacamole también va muy bien con proteínas, o en la tradicional comida Tex-Mex, sándwiches y pasapalos. No amerita mayor complicación ni ingredientes en demasía. Entre los ingredientes que no pueden faltar están el limón, que aporta su acidez y ayuda a que el aguacate no se oxide, y el cilantro, cuyo sabor es muy característico de este platillo.

Guacamole

Ingredientes

1 tomate mediano cortado en cuadritos

1 cebolla cortada en cubitos pequeños

2 ½ cucharadas de cilantro fresco finamente picado

1 aguacate grande, maduro

2 cucharaditas se salsa Jalisco picante

¼ de cucharadita de ajo en polvo molido

2 cucharaditas de jugo de limón

1 cucharadita de sal

Preparación

Triturar el aguacate con la ayuda de un tenedor. Mezclar todos los ingredientes en un contenedor mediano.

Refrigerar en la nevera hasta el momento de servir.

Se sirve como crema para pasapalos o tapas, o como acompañante de carnes y pescados.

