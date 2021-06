Directora de ‘Loki’ revela qué películas inspiraron a la serie

El pasado nueve de junio finalmente se estrenó la serie ‘Loki’ en la plataforma de Disney+, la cual rompió récords de audiencia y nos mostró algo nunca antes visto dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, ya que descubrimos la existencia de la Time Variance Authority o TVA, una organización que está fuera del espacio y el tiempo, por lo que la estética de este lugar es bastante peculiar y en una entrevista, la directora Kate Herron habló de las películas que inspiraron a ‘Loki’ y a la TVA.

Como descubrimos en esta serie, la TVA es una organización que está al pendiente de la línea de tiempo, la cual no debe de cambiar, pero esta misma organización está fuera del espacio y del tiempo por lo que la estética podría considerarse como anticuada o fuera de época, algo que buscó la directora, además de darle un toque futurista que demostrara que este lugar no se centra en una sola época.

En entrevista para ComicBook, la directora Kate Herron habló de las películas que inspiraron a ‘Loki’ y afirmó que tomó muchas cosas de clásicos de la ciencia ficción que la marcaron como cineasta:

«Soy una gran fanática de la ciencia ficción y quería que el programa fuera una especie de carta de amor a la ciencia ficción, así que me inspiré en todo: ‘Blade Runner’, ‘Metrópolis’, ‘The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy’. Nos inspiramos en muchos lugares diferentes. Crecí en el sureste de Londres, donde hay mucha arquitectura. Filmaron ‘La Naranja Mecánica’ cerca de donde yo vivo. Me entusiasmó la idea que hemos visto en películas como ‘Blade Runner’ pero combinándola con el estilo heroico y elegante del Medio Oeste. Porque los TVA son heroicos, y yo quería mostrarlo».