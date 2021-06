El sobrepeso y los problemas de la piel

Quizás no lo hayas relacionado, pero la aparición de esas poco agraciadas verrugas en su cuello, o las grietas de sus pies, puedan estar originadas por los kilos de más. Un artículo publicado en la revista “Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology”, confirma la relación entre los riesgos de la obesidad sobre la salud.

Uno de los mayores problemas es la tendencia a padecer a padecer ciertos problemas como: diabetes, enfermedad cardiovascular, problemas ortopédicos y cáncer.

Pero poco se sabe sobre cómo afecta al mayor órgano del cuerpo humano: la piel. Las implicaciones en los problemas de piel en comparación con personas de peso en un rango normal es inequívoca, los daños son proporcionalmente determinantes con el peso del paciente obeso.

En un estudio realizado en la Universidad de Brasil, se analizaron los datos de 76 personas obesas con un índice de masa corporal (relación entre peso y altura) mayor o igual a 30, indicativo de obesidad, y con problemas dermatológicos y los compararon con los de otros 73 pacientes con un peso normal. A todos se les evaluaron sus cifras de glucosa, colesterol y triglicéridos.

Según el análisis, las dermatosis mostraron una fuerte relación con la obesidad. Esta asociación se mantuvo incluso teniendo en cuenta variables como diabetes, dislipemias (grasas elevadas en sangre) y síndrome metabólico, lo que confirma que, por sí misma, la obesidad está relacionada con alteraciones de la piel.

Entre los problemas que se relacionaron con un exceso de peso estaban las estrías, la hiperqueratosis plantar (engrosamiento de la piel de los pies con formación de callosidades y grietas), acrocordones (o fibromas blandos, verrugas alargadas), el intertrigo (inflamación o dermatitis de las zonas entre pliegues), la pseudoacantosis nigricans (escurecimiento de la piel) usualmente se asocia con un síntoma de posible diabetes , el linfedema (inflamación por una anomalía de la circulación linfática) y las infecciones bacterianas.

Por ello en lo posible es necesario que toda persona mantenga una alimentación sana, centrada en el consumo de vegetales, frutas y proteínas. La comida rápida debe ser consumida eventualmente. Para mantener la buena salud, también se debe realizar ejercicios y consumir al menos ocho vasos de agua.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :