Escoge una de las lunas del test viral y conocerás cómo reacciona tu mundo interior

Tu personalidad puede ser más misteriosa de lo que crees, solo debes mirar en introspectiva para conocer detalles de tu forma de ser que a veces dejar pasar por diversas situaciones. Sin embargo, con este test viral podrás acceder a lo más recóndito de ti siempre y cuando seas lo más sincero posible. Ojo, este acertijo visual no pretende desnudar tu alma, pero sí acercarte a lo que realmente eres con una pequeña prueba que consiste en elegir una de las siguientes lunas. Vamos, hazlo y no dudes.

La prueba es sumamente sencilla, pues deberás escoger una de las dos figuras que aparecen en la ilustración. Líneas más abajo, podrás validar tu decisión. Eso sí, cada respuesta contiene una validez científica. Te aconsejamos ubicarte en un lugar donde haya poco ruido. pues necesitarás de mucha concentración para realizar el test de una manera óptima. No te preocupes por el tiempo. Asimismo, no olvides pasar esta nota con todas tus amistades, para que puedan descubrir aspectos ocultos de su personalidad.

IMAGEN DEL TEST

Escoge una de las lunas y conocerás cómo reacciona tu mundo interior. (Foto: Facebook)

RESPUESTAS DEL TEST

Enero, luna de lobo

Los que nacieron en enero lo hicieron bajo la luna del lobo . Son personas con una personalidad muy introspectiva y orientadas hacia su mundo interior. Por lo general, piensan y actúan basándose en pruebas y hechos en lugar de instintos personales. Son personas con una gran y marcada capacidad comunicativa que les permite transmitir sus ideas de forma clara y comprensible. Son buenos amigos y excelentes compañeros.

Febrero, la luna de nieve

Son reservados y con excelentes habilidades de observación, incluso si apenas pueden entender a las personas. Muy frecuentemente emiten juicios apresurados que no les han facilitado la vida. Deben aprender a juzgar mejor a las personas y conocer más profundamente sus defectos y fortalezas. Al hacer esto, solo mejorarán.

Marzo, la luna sin fin

Su capacidad para socializar significó que obtuvieron un éxito tras otro. Tienen una charla agradable pero sobre todo, son capaces de adaptarse a cualquier situación, incluso a las más bruscas. Les encantan los desafíos porque pueden mostrar sus muchos talentos.

Abril, la luna rosa

Son personas con un pasado turbulento, que tienen una pasión por defender al extremo todo lo que consideran injusto. Ya sean enemigos o amigos, no hay problema en expresar su decepción si algo no vuelve a ellos. Simplemente no pueden tolerar la ilegalidad.

Mayo, la luna de flores

Su vida siempre ha sido complicada, pero en las dificultades han tenido suerte. Siempre logran resolver cualquier problema antes de que se complique. No es que nadie les dé nada, es que tienen un don natural que los impulsa a hacer lo correcto en el momento adecuado. También son muy generosos y por eso admirados.

Junio, frutilla

En este caso, equivale al símbolo de la frutilla, o ingenio. Son personas con una capacidad de observación que les permite anticiparse a cualquier situación que pueda surgir en su camino. Seguramente será algo bastante útil para todos los que les rodean, de hecho, suelen convertir su experiencia en una fuente de conocimiento para todos sus seres queridos. En el trabajo, siempre se les considera sabios.

Julio, el rayo

Las personas nacidas en julio suelen ser muy impredecibles. Suelen tener un marcado carácter cerrado. Como no son buenos observadores, se dejan llevar por sus instintos y pasiones más íntimos. Esto los lleva a ser personas muy explosivas, que cambian de personalidad según las intuiciones que tienen. A pesar de esto, a menudo tienen un fuerte sentido del humor que los hace innegablemente magnéticos.

Agosto, del esturión

Una de las lunas más afortunadas son las personas sin problemas sociales, con una gran capacidad para comprender a las personas que las rodean. No tienen prejuicios y siempre ven todo desde una buena perspectiva. Les encanta conocer a sus seres queridos y, por lo tanto, siempre están un paso por delante de los problemas de otras personas.

Septiembre, la cosecha

Las personas nacidas en septiembre tienen todas las habilidades necesarias para convertirse en un excelente líder. Gracias a su fuerte capacidad para tomar decisiones, terminan disfrutando del respeto de todos. Tienen una buena intuición y por eso siempre se dejan guiar por la intuición.

Octubre, del cazador

En la luna del cazador suelen nacer personas muy guerreras que tienden a ser muy individuales. De hecho, les encanta vivir sin depender de nadie. Son muy intuitivos y esto les permite juzgar correctamente a todas las personas que los rodean, de hecho, rara vez se equivocan.

Noviembre, del castor

Se trata de personas con un carácter social, que se basa en percepciones internas . Esto significa que tienen una alta capacidad de aprendizaje que les permite comprender lo que necesitan los demás, anticipándose a los pensamientos de los demás. Es muy difícil encontrar un castor desprevenido, por lo que suelen tener mucho éxito en todo lo que han decidido hacer.

Diciembre, el frío

Son verdaderas máquinas de calcular. De hecho, en su vida están rodeados de grandes grupos de amigos y personas que aprecian sus opiniones. Son personas con un alto grado de éxito gracias a una inteligencia generalmente superior a la media y debido a una empatía casi sobrenatural.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos

