España | El sector hotelero de Barcelona alerta de que las reservas para el MWC «están muy por debajo de otros años»

Quedan tan sólo dos semanas para que comience una nueva edición del Mobile World Congress (MWC), tras su cancelación el pasado año por la pandemia de coronavirus. En este contexto, en OKDIARIO hemos hablado con el Gremi d’Hotels de Barcelona, la patronal oficial del sector hotelero de la Ciudad Condal, que nos ha remarcado que «las reservas están muy por debajo de las registradas en estas fechas otros años».

A la situación sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19 se suman las restricciones que todavía mantienen numerosos países en relación a la movilidad y sus fronteras, y que también han perjudicado a los resultados del sector hotelero. Por este motivo, fuentes de la propia organización de la feria, la GSMA, han reconocido que la asistencia se encontrará lejos de las cifras alcanzadas en otras ediciones, cuando resultaba prácticamente imposible conseguir hoteles con tan sólo un mes de antelación.

Además, hay que tener en cuenta que son muchas las empresas que paulatinamente han ido cancelando su asistencia presencial a la que es la mayor feria de tecnología móvil del mundo. Por otro lado, otras empresas han confirmado su participación al Mobile, pero el espacio ocupado y el despliegue de medios será mucho menor. Por ello, desde el sector se espera que esta edición descienda el número de participantes, y que los asistentes sean principalmente nacionales y europeos frente a la multitudinaria asistencia internacional alcanzada otros años.

De hecho, recientemente el consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, cifró en entre 100 y 200 millones de euros el impacto que dejará este año el Mobile en Barcelona, lo que se traduce en un 20% menos del «efecto habitual que tiene este evento en la ciudad condal en un año en el que el gran protagonista ha sido la baja de grandes compañías del sector por la crisis del coronavirus. Además, ha destacado que esta cita anual «podría haber desaparecido».

Hoffman señaló que la edición de este año tendrá un impacto económico «mucho más pequeño» por las bajas que ha causado la pandemia, puesto que no habrá una participación internacional tan amplia por las medidas restrictivas impuestas desde los distintos gobiernos: «Será de más de 100 millones de euros. Un 20%, quizás un poco más. Entre 100 y 200 millones no me sorprendería», precisó. Esta caída en los ingresos puede trasladarse igualmente a los ingresos y resultados del sector hotelero catalán.

Grandes empresas, que ya se han caído de la lista de asistencia al evento, como es el caso de Facebook, Sony, Oracle, Ericsson o Nokia, hacen referencia a razones de «seguridad para sus empleados», siendo esta una excusa para no asistir a estos eventos y no dejar a la marca en una situación de debilidad. La última compañía en anunciar que no no contará con un stand físico en el Mobile en esta nueva edición ha sido el operador británico Vodafone. La firma ha confirmado que no tendrá un stand en el evento, que se celebrará en la capital catalana entre el 28 de junio y el 1 de julio, aunque los miembros del comité ejecutivo sí asistirán.

Promociones

Para promover una mayor asistencia al evento, la GSMA ha lanzado una iniciativa llamada «Give To and Get Back» que ofrece una seria de entradas al Mobile con un precio reducido de tan sólo 21 euros. Este precio resulta en un gran descuento, si se tiene en cuenta que el pase más barato para atender físicamente al evento se encuentra por encima de los 600 euros. Esta iniciativa está orientada a «los residentes españoles que trabajen en uno de los 11 sectores clave, como el de la automoción, los medios de comunicación, las finanzas o la industria manufacturera», tal y como explica a propia organización.

«Barcelona no es sólo el lugar donde celebramos el MWC, sino que se ha convertido en una parte integral de la experiencia, y esta iniciativa es una muestra de gratitud a la comunidad local. España cuenta con un próspero ecosistema de emprendedores y start-ups. Con Give To and Get Back estamos abriendo el MWC a toda una nueva generación de empresas y profesionales españoles con el objetivo de construir un verdadero legado», explicó John Hoffman, consejero delegado de la GSMA.