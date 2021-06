España | Ricky, de Mau y Ricky, filtra por error el teléfono de Sebastián Yatra

¿Qué pasaría si el número de teléfono de uno de los cantantes más solicitados del momento fuese filtrado por error? Pues, que sería víctima de una avalancha de miles y miles de mensajes y llamadas de seguidores que quieren contactar con su ídolo. Una situación totalmente caótica por la que nadie querría pasar y que le ha tocado vivir al pobre de Sebastián Yatra.

Todo comenzó cuando Stefania Roitman, novia de Ricky, cantante de Mau y Ricky, compartió un storie donde daba los buenos días a sus seguidores. Una publicación donde aparece el venezolano tras ella hablando por teléfono y donde seguro no se percató de lo que estaba diciendo su chico. Y es que, en ese instante Ricky se encontraba dictándole a alguien el número privado de Sebastián Yatra. Por lo que, como no podía ser de otra manera, se desató el caos.

Miles y miles de mensajes comenzaron a inundar el móvil de Yatra, por lo que, tras solucionarlo, el intérprete de ‘Chica Ideal’ publicó un video en su cuenta de Instagram hablando al respecto y mostrando lo que le ocurrió a su número. «ESTO FUE A PROPÓSITO?!?!?! Los Montaner me tienen jodido @mauyricky @stefroitman qué sigue….??? (Tercera vez que tengo cambiar mi número este año… aunque quiero que sepan que igual los amo mucho y agradezco todos sus mensajes)», escribía junto a la publicación.

«Parce, esto parece un chiste. No puede ser que uno sea tan… No, Ricky, ¿qué te pasa?», comentaba el artista en el video. Una publicación donde tanto Ricky como su novia no han tardado en hacer su aparición comentándole. «Si tenés una venganza en mente que sea contra tu amigooooo lo mío fue un errooooor», se justificaba ella. «Perdonameeeeeee. Pero un poquito me da muchísima risa!!!», añadía por su parte el integrante de Mau y Ricky. Un error que ha sido perdonado por Yatra y que seguro quedará en una buena anécdota.