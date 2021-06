«Hermoso gesto»: Abuelito que vivía en la calle es adoptado por familia; historia se hace viral

¿Has hecho algo por ayudar a los demás? ¿Cómo has mostrado gentileza con los demás? A través de redes sociales se volvió viral la historia de una familia que tuvo un gran gesto con un abuelito de 108 años que vivía en las calles de Torreón, Coahuila. La familia compartió techo con el señor y fue adoptado.

La historia de Don Felipe de 108 años se hizo viral en redes sociales, luego de que la familia compartiera en suceso en Facebook. ¿Por qué vivía en la calle?

De acuerdo con la publicación, el abuelito fue abandonado por sus 11 hijos por lo que tuvo la necesidad de vivir en la calle y dormir bajo un árbol.

«Él es Don Felipe Reyes, les platico rápido amigos… Iba caminando por la calzada del tec, con su bolsita de botellas… No dude en regresarme y ofrecerle un rait, acepta por que el sol estaba muy fuerte… Lo subo al carro sin importar el trafico que ocasione, le digo que donde se queda y me dice en una plaza debajo de una palma muy grande… Les juro que me rompió el corazón Pues buscando la plaza por que ni el sabía, le di vueltas por todo Torreón Jardín, me decía que que bonitas plazas, platicando con el dice que tiene 108 años, tuvo 3 esposas y 11 hijos… Mi pregunta es dónde están esos hijos? Por que lo abandonan si un padre, un abuelo es lo mas hermoso que la vida te puede dar», escribió la joven en Facebook.

La publicación de inmediato se volvió viral en redes sociales. Sin embargo, más tarde, la historia avanzó a positivo. La joven compartió una imagen con el señor junto a su familia. La joven de la publicación contó que don Felipe se unió a su familia y presumió una imagen en su casa comiendo juntos:

«Así quedo Don Felipe, bañadito, cambio nuevo y lo mejor una cena en familia. Gracias por las compartidas, gracias por sus buenos deseos y muchas gracias por los mensajes recibidos. Este hermoso gesto hacia él, es en honor a mis abuelos Blas y Angelita que están en el cielo», escribió la joven.

Milenio

