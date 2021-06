Luka Doncic podría romper núcleos con los Mavericks

El jugador de los Dallas Mavericks, Luka Doncic podría irse de su equipo actual este siguiente verano en la NBA.

Luka Doncic tiene la intención de firmar una extensión supermax con los Dallas Mavericks este verano en la NBA, la “disfunción” en la oficina principal y la incapacidad del equipo para construir un contendiente “podrían afectar su deseo actual” de permanecer en Dallas a largo plazo.

Aquí el dato:

While Luka Doncic intends to sign a supermax extension with the Mavericks this summer, “dysfunction” in the front office and the team’s inability to build a contender “could impact his current desire” to stay in Dallas long-term, per @tim_cato and @sam_amick pic.twitter.com/OjTm3frrPi

