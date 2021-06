Mhoni Vidente: Tu suerte, salud, amor y dinero en los horóscopos de este 14 de junio

El Horóscopo de este lunes 14 de junio del 2021. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Aries

Será un día excelente para ti. Una materia que te estaba costando trabajo entender tendrá su solución el día de hoy y todo te parecerá mucho más claro. Es posible que tengas que hacer un trabajo extra para superar algunos obstáculos en el trabajo, pero nada fuera de lo común. Te encuentras en un nuevo momento, por lo que debes seguir adelante. Vienen cosas buenas, no dejes de vislumbrar un exitoso futuro para ti.

Estás dejando de lado los consejos que personas importantes te dieron durante tu vida y tu crianza. No dejes que la educación recibida se vaya así como así, debes refrescar las lecciones que recibiste durante tus estudios. El amor es una ciencia que se aprende sobre la marcha, no hay manuales ni retos. A cada momento surgirá un nuevo reto y la improvisación tendrá un papel vital. Donde no hay compasión ni empatía, no hay buenos términos. Hay ojos que te observan, por lo que deberás cuidar cada paso y cada acción. El color para el día de hoy es el azul y tus números de la suerte son 13, 45, 32 y 20.

Tauro

Estás experimentando muchos recuerdos de tu pasado el día de hoy, lo que podrá ocasionar problemas en tu relación actual. Podrás solucionar soluciones que otras personas te contarán, tendrás grandes momentos con la gente que te rodea. Te encontrarás o recibirás un mensaje por parte de una persona que creías haber olvidado, no dejes que alguien que te hizo daño vuelva a hacerte daño. Es momento de que hables con claridad, necesitas que otros escuchen las cosas que tienes que decir.

Esas sospechas que tienes sobre la conducta de tu pareja debes desecharlas. Es mejor que evites confrontaciones y te olvides del tema, tu pareja te dirá cuál es la razón del cambio en sus horarios. Ten cuidado con el viento o con el calor, sueles salir sin abrigarte, recuerda que no eres invencible. Debes empezar a ahorrar, pues podrían presentarse momentos difíciles. El color para el día de hoy es el blanco y tus números de la suerte son 43, 32, 21 y 17.

Géminis

No dejes que los comentarios de otras personas te afecten ni tampoco que te hagan dudar respecto a tu relación de pareja. Si tienes algo que preguntarle a la persona que amas, es momento de hacerlo sin rodeos. Las finanzas podrían sufrir una baja en este día, pero esta situación se podrá solucionar muy pronto. Solo espera un tiempo más. Idea una forma de ganar ingresos con tu pareja y lograrás una mejor calidad de vida.

El trabajo será complicado, podrías terminar con un agotamiento muy complicado el día de hoy, procura dormir cuando llegues a casa. Esperas una respuesta de un trabajo al que te postulaste, pero hoy no será el día en el que recibas una respuesta positiva, aunque puede que en los próximos días puedas conseguir ese momento que sueñas. El color para el día de hoy es el amarillo y tus números de la suerte son 23, 31, 14 y 43.

Cáncer

No dejes de hacer lo que debes el día de hoy, podrías atrasarte mucho en tus labores si comienzas actuar de forma desinteresada con tus obligaciones. Es probable que las cosas no estén saliendo bien con el viaje que estabas planeando. Es momento de volver al plan original y a dar un poco más de espacio para la aventura. No debes ser tan estricto en todos los sentidos. Avances laborales se presentarán el día de hoy, todo valdrá la pena.

Recibirás muy buenas noticias, deberás seguirte preparando. No invites a alguien a salir, podrías no contar con dinero para solventar los gustos de una cita como a ti te gusta. Hay que ser claros en lo que necesitamos del amor para evitar conflictos, no te encierres en ti mismo. Es un buen día para desatar el entusiasmo, esa es la manera de reconectar con el mundo. Esas sugerencias que te has negado a dar está provocado que se pierda dinero. El color para el día de hoy es el blanco y tus números de la suerte son 18, 24, 43 y 36.

Leo

Dale valor a la familia y a todo lo que te inculcaron desde pequeño, eres una buena persona, solo necesitas recordar que hay muchas personas que están orgullosas de ti. Estás comenzando a tomar el control de tu vida y de lo que haces, no dejes que otras personas pasen por encima de ti, este es tu momento de brillar. No tengas temor de salir con varias personas antes de encontrar a la persona correcta, eres una persona adulta y puedes hacerlo.

Es un buen momento para pasar con la familia. Si tienes la oportunidad de salir con la ciudad, es recomendable que lo hagas o hagas planes para el fin de semana. No es momento de pensar en lo que ya se ha ido, concéntrate en el presente. En el amor hay que dar un paso atrás en la decisión que habías tomado. Este día debes vestirte de rojo y rodearte de ese color para fortalecer tus campos energéticos. No confíes en aquellas personas que tienen todo muy claro. El color para el día de hoy es el azul y tus números de la suerte son 41, 13, 32 y 20.

Virgo

No dejes que otras personas decidan por ti el día de hoy, tienes muchas cosas que lograr y no es el momento de dejarte abatir por quienes no te valoran. Tienes una forma de ver el mundo que ha cautivado a alguien y quiere acercarse a ti, no le cierres la puerta, podría ser una linda relación la que formarán. Es muy probable que debas pedir un crédito, pero no busques cualquier opción, estudia primero las posibilidades.

Estas en un momento muy bueno para lograr grandes cosas en el trabajo, pero no para moverte a otro sitio, tienes que poner de tu parte. Es momento de darle un poco de movimiento a tu relación y arreglar las cosas con más atenciones y más amor. Si tienes la posibilidad de organizar una reunión, no dudes en hacerlo. Te será encargada una tarea importante el día de hoy, lograrás cumplirla muy bien. El color para el día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 13, 42, 26 y 31.

Libra

La vida siempre se encarga de enseñarnos el camino, por mucho que queramos escapar de él, ya hemos hecho las elecciones que nos conducirán por un sendero. Nuestros pasos responden exactamente a las consecuencias de nuestros actos. No dejes que una persona que no conoces tome decisiones por ti. Tu trabajo te necesita más presente, no dejes de lado tus obligaciones. Es probable que en tu relación estés experimentando un alejamiento por falta de tiempo.

Podría llegar una persona nueva a tu vida. Una relación sin pasión es como una amistad más, no descuides la llama. Si tienes pareja, no puedes asumir el peso de todas las tareas que implica el amor, necesitas apoyo. Delega algunas obligaciones y todo prosperará de la mejor manera. Te preocupa el aspecto económico, pero resolverlo estará fuera de tu control. Evita el estrés y cambia de enfoque. El color para el día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 4, 7, 15 y 25.

Escorpión

Si has conocido a alguien y no ha sabido valorar tus esfuerzos, considera terminar la relación. Estás con un agotamiento físico que podría afectar tu día, arregla todo con una buena taza de café. Recibirás un llamado para discutir sobre tu contrato, recuerda que siempre podrás mirar a otros lugares. Disfruta mucho de este buen momento. Una persona espera una respuesta, llámala y acepta lo que te ha propuesto.

Vivirás un gran momento en tu relación de pareja. Te gusta ir por la vida con un cierto halo de misterio, pero ten cuidado porque tu pareja podría sospechar de alguna infidelidad. Cuida muy bien en donde pisas y tu postura, podría haber algún riesgo de caída. Necesitas una mayor precisión en tu contabilidad, dale a tu dinero el justo valor. El color para el día de hoy es el blanco y tus números de la suerte son 23, 24, 41 y 16.

Sagitario

Es probable que estés viviendo muchas tensiones en tu vida últimamente, eso te puede provocar un poco de insomnio por las noches; debes comenzar a hacer algo. No sirve de nada que pienses todo el tiempo en las cosas que te cuesta resolver en este momento, eso solo trae más preocupaciones a tu vida y no te deja avanzar. Te harán una propuesta muy interesante el día de hoy y es importante que aceptes, podría ser muy importante para tu progreso.

Si estás pasando por una separación, hoy es el día de dejar el pasado atrás y concentrarte en el futuro, no dejes que lo que ha sucedido te absorba. Lo más importante en el amor es dar todo lo bueno que uno tiene para el otro, si tienes que tomar una decisión importante en cuanto al trabajo, debes hacerlo a conciencia, es probable que te estén presionando para que seas mucho más eficiente. No busques motivos para excusarte. El color para el día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 43, 32, 21 y 19.

Capricornio

Una persona muy querida está pasando por una depresión, necesita verte conversar, dale tu apoyo. Capricornio tiende ser un poco fría en sus relaciones amorosas, especialmente durante los primeros momentos. No pierdas la atención en la persona que está entrando en tu vida, tienes que ver las señales. No todo puede ser como tú quieres todo el tiempo, juega bien los pasos de la conquista. Un momento muy bueno podría darse después de una posible discusión.

Siempre debes optar por lo que te haga bien, deja que la vida se encargue. El amor debe ser una lucha compartida, debes mantenerte unida a tu pareja ante los riesgos y problemas que podrían aparecer. Hay que seguir los consejos que se te ofrecerán el día de hoy, la disciplina será tu guía y modelo. El color para el día de hoy es el azul y tus números de la suerte son 23, 34, 41 y 12.

Acuario

Tendrás un excelente día, aprovecha para hacer algo bueno por alguien que quieres. Agrega un poco de pasión a tu relación para evitar problemas a largo plazo. Debes actuar rápido ante las posibilidades, no dejes que esto te suceda. No puedes tenerlo todo a la vez, estás en un momento de cambio, no tomes decisiones apresuradas ni te involucres en algo que implique riesgos. Puede que en tu empleo haya malas noticias. Busca opciones que te den estabilidad y la posibilidad de explotar tu talento.

Busca maneras de hacer realidad tus sueños, tienes mucho que ganar. El amor es libertad, no insistas en que tu pareja tome las decisiones. Sacude el cuerpo hasta que recuerde que está vivo, el primer paso para recuperarte es salir, caminar y disfrutar de la naturaleza. Recupera lo que te llena de alegría y bienestar. El color para el día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 45, 38, 2 y 23.

Piscis

Es probable que tengas un poco de dificultades porque crees que otros tienen algo en tu contra, solo es un pensamiento, comienza a ver bien tu vida. No dejes que una persona importante en tu vida se sienta desplazada por otras, necesitas darte el espacio para todos lo que componen tu mundo. Recibirás una buena noticia respecto a tu negocio, deja de pensar en que las cosas malas que te suceden serán para siempre.

Si alguien de edad avanzada tiene alguna enfermedad, necesitará de tu atención. No te molestes por tener presiones que no has buscado. Si tienes que empezar a tomar decisiones, toma consejos de quienes tienen más experiencia. No dejes de lado a tu familia, inclúyelos en tu mundo y no los alejes sin razón. Para atraer la salud, los astros recomiendan las velas blancas, las monedas de plata y las plantas. El color para el día de hoy es el rojo y tus números de la suerte son 34, 41, 15 y 28.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :