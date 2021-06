Patricia Schwarzgruber habló sobre la boda de Daniela Alvarado (Imágenes)

Daniela Alvarado se casó en secreto durante el fin de semana y muchos internautas se preguntaron dónde estuvo su mejor amiga, Patricia Schwarzgruber.

Cabe destacar que, la actriz venezolana Patricia Schwarzgruber es una de las mejores amigas tanto de Daniela Alvarado como de José Manuel Suárez, sin embargo en las fotografías de la boda no se le ve en ningúna parte con los recién casados.

En este sentido, usuarios en redes sociales se preguntaron si habían peleado u otra situación a lo que la misma artista aclaró: «Ajá para los que dicen que no fui, que si ya no nos queremos, pues si fui y con mis muchachitos también. No es solo querer, es algo que va más allá, no son dos días, son más de 15 años, no son amigos, son hermanos».

Ahora bien, aunque no estuvo físicamente en el lugar de la boda Schwarzgruber estuvo presenciando todo el evento por videollamada como ella misma mostró con capturas de pantalla, explicando «Bueno, a veces la vida no te la pone fácil y tienes unos de esos días, pero siempre se busca la manera de estar en el momento qué hay que estar! Tranquilos que hasta baile con ellos».

Finalmente, ahora muchos se cuestionan si Patricia no pudo ir por estar contagiada de COVID-19 o por motivos de seguridad para protegerse a sí misma y su familia del virus.

