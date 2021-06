Perú | Carnecitas (12/06/2021)

JNE se aferra a fallo de TC para cerrar recepción a pedidos de nulidad de actas de segunda vuelta / El JNE dejó ayer sin efecto la ampliación del plazo para recibir pedidos de nulidad de actas de la segunda vuelta electoral que tendrían irregularidades, que se había vencido el miércoles 9 de junio. La ampliación del plazo había sido solicitada por el partido Fuerza Popular, pero el pleno con los votos de los magistrados Jorge Salas, Jorge Rodríguez y Jovian Sanjinez, y en contra de Luis Arce, retrocedió invocando a la resolución del Tribunal Constitucional N° 5448 del 2011, respecto a la perentoriedad de los plazos.

Inicialmente plazo se amplió por dos días

El acuerdo del Pleno de Magistrados del JNE de ampliar el plazo a dos días después de la fecha límite estuvo a punto de pasar inadvertido, lo que no ocurrió porque la revista IDL Reporteros alertó de la supuesta ilegalidad del acuerdo, seguido de la denuncia del candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, ante la Misión Internacional de Observadores que el JNE, porque “estaría violentando el orden electoral”. Ante este inesperado panorama, el pleno optó por revisar su acuerdo y anularlo.

Cancillería se endereza

El canciller, Allan Wagner, luego de la metida de pata de anteayer, de rechazar la felicitación del presidente de Argentina, Alberto Fernández, al candidato presidencial, Pedro Castillo, sin hacer lo mismo con las expresiones de otros mandatarios y exmandatarios, resolvió enderezar su política e invocó “a los miembros de la comunidad internacional, en especial a los países amigos, a que se abstengan de hacer comentarios sobre el proceso electoral peruano”. Más vale tarde que nunca.

“Mejor calladito”

La excandidata presidencial del Partido Popular Cristiano-PPC, Lourdes Flores Nano, aconsejó ayer al presidente Francisco Sagasti no manifestarse ni estar haciendo llamadas como la que hizo al Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, ni mostrar su inquietud sobre un proceso electoral, porque supuestamente las cosas no están bien, le aconsejo tener la paciencia que todos los peruanos debemos tener”, dijo Lourdes Flores Nano. “Calladito se le ve más bonito señor presidente”, señaló.

Se baja del carro de APP

El empecinamiento de la mayoría congresal para aprobar reformas constitucionales en una Cuarta Legislatura Extraordinaria, que no está prevista en el Reglamento, llevó al congresista Walter Ascona Calderón, a renunciar a las filas de su partido Alianza para el Progreso (APP), adherente de la cuarta legislatura, por impulsarse cambios en la Constitución, al cierre de un ejercicio, sin reflexión ni debate. “La Constitución necesita cambios; pero “no es el momento”.

Bicameralidad ya no va

La renuncia del congresista Walter Ascona a su partido, APP, no cayó en saco roto, porque al parecer movió a la reflexión de sus pares. En horas de la tarde, el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez (APP), informó que este grupo insiste en la Cuarta Legislatura, pero no insistirá en las reformas más cuestionada, como las del retorno a la bicameralidad, así como la de reelección de gobernadores y alcaldes, porque ambos necesitan un mayor debate y análisis”.

Cuarta Legislatura si va

La mayoría congresal, conformada por representantes de los partidos Acción Popular (AP) y Podemos Perú (PP), se mantiene en sus 13 e insiste en la validez de la Cuarta Legislatura. El segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva (AP) sostiene que esta es constitucional, en virtud de los cambios al reglamento del Congreso hechos en la primera reforma del 16 al 17 de marzo, por lo que, dijo, cualquier cambio dentro del reglamento del Congreso, está permitido, no es inconstitucional”, dijo.

Chao, sueldo dorado

Los expresidentes de la República ya no constituirán un élite privilegiada con sueldos de por vida, luego de que ayer el pleno del Congreso eliminó la pensión para ellos, por 91 votos a favor, 3 en contra y 16 abstenciones. Pero, faculta a hacerlo excepcionalmente en caso de encontrarse en caso de necesidad o de incapacidad para trabajar, no percibir otra pensión o un ingreso del Estado, no haber sido acusado constitucionalmente por el Parlamento y no tener sentencia por delito doloso.

Cerrón se apresuró con HC

Según la denuncia penal del procuraduría del PJ contra el juez huancavelicano Alaín Salas, por conceder un habeas corpus a favor del exgobernador regional de Junín, Vladimiro Robles, presidente de Perú Libre, Salas le concedió amparo por las puras a Cerrón, porque este ya sido favorecido por parte de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema por resolución del 12 agosto de 2020, que acogió una queja de Cerrón y pidió se eleve un pedido de casación que la Corte de Junín había denegado.

Suprema podría favorecerlo

Apenas la sala suprema reciba la casación y emita sentencia, recién se daría el requisito para plantear un habeas corpus. Tal como lo sustenta la procuraduría del PJ, acorde con el Código Procesal Constitucional, “el hábeas corpus procede contra resoluciones firmes” y en el caso de la casación no se ha producido. No se descarta que esta salga en favor suyo, y de ser así la denuncia contra él por negociación incompatible, de donde partió la queja de Cerrón, podría resolverse en su favor.

Alguien está perdido

Alguien está perdido en este tema, porque el excongresista y abogado Josué Gutiérrez, defensor de Cerrón, aseguró que se quiere confundir a la opinión pública, porque “no hay una resolución de casación pendiente en la Corte Suprema, como ha dado a conocer la presidenta de la corte suprema, Elvia Barrios, porque- dijo- esa casación ya ha sido resuelta. Gutiérrez dijo que no hay irregularidades en la decisión de un juez de Acobamba, que anuló la sentencia contra el fundador de Perú Libre.

Aprueban SJL provincia

Por iniciativa del congresista José Luna Morales (PP), el pleno del Congreso aprobó ayer la creación de la provincia San Juan de Lurigancho-SJL. La segunda votación dentro de 7 días, con lo cual sería la provincia número 11 de la capital de la República. SJL es ahora el distrito más grande del país con más de 1’117,629 habitantes, de los cuáles más de 1 millón no cuenta con agua potable, ni luz y es el más inseguro de Lima. Su conversión en provincia podría habilitarle la consecución de estos servicios.

