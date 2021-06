Perú | Cerca de 200 mil acudieron a marcha contra el fraude

Exigen al JNE absoluta transparencia y que se cuente hasta el último voto

Cerca de 200 mil personas, entre familias enteras, instituciones sociales representantes de partidos políticos, entre otros, salieron ayer a marchar pacíficamente enarbolando banderas con lemas como “salvemos al Perú del comunismo”, “Terrorismo nunca más”, “no al fraude”, así como mascarillas con el símbolo de la hoz y el martillo tachado, instrumentos musicales y decenas de miles de banderas del Perú.

La movilización pacífica denominada “Respeta mi voto” primero estuvo convocada para concentrarse en el Campo de Marte de Jesús María, pero para no colisionar con la vacunación contra la Covid-19, el lugar de concentración fue la Av. La Peruanidad con el cruce de la Av. 28 de julio.

Luego de concentrarse, los manifestantes continuarán recorriendo distintos puntos de la capital, repitiendo frases como “No al fraude”, “Terrorismo nunca más”, entre otras. Hasta el cierre de la presente edición no se reportó violencia como lanzamiento de piedras, palos, enfrentamiento con la policía ni personas heridas.

Temprano, a través de las redes sociales, la candidata Keiko Fujimori Higuchi agradeció “esta gran iniciativa” y luego de dar una entrevista a la prensa extranjera acudió a participar en la marcha “Respeta mi voto”

NO AL COMUNISMO

En dicha entrevista, tras aclarar que “nuestra lucha es para que el Perú no caiga en manos de los comunistas”, Fujimori Higuchi aseguró que sí hubo “fraude” en la segunda vuelta electoral celebrada el domingo 6 de junio, mientras el escrutinio avanza lentamente en su recta final.

Al llegar a la pacífica marcha, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que desde su partido esperan que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) culminen con el conteo de votos y la resolución de las solicitudes de nulidad de mesas de sufragio.

KEIKO LLEGÓ

Durante el mitin la lideresa del fujimorismo también aseguró que no se puede permitir que se escondan “todas las trampas” en mesa, luego de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021 del pasado 6 de junio.

“Queremos que se haga un conteo de votos hasta el final, que se analicen las actas que tienen irregularidades. Por supuesto, cuando ese conteo concluya, esperamos que todos los peruanos respetemos el resultado, por el otro lado y de acá también”, expresó.

“Lo que no puede pasar es que quieran esconder todas las trampas que han hecho en la mesa, lo que no puede pasar es que quieran callar nuestra voz, nosotros no vamos a permitir que el Perú se convierta en la Venezuela chavista o de Maduro que llevan 50 elecciones manipulando el voto”, añadió.

SAGASTI

Un día antes, la hija del exmandatario Alberto Fujimori se pronunció sobre lo expresado por el presidente de la República, Francisco Sagasti, al escritor Mario Vargas Llosa, y le pidió que no interfiera en su derecho a defender los votos que cree le corresponden.

“El presidente Sagasti no debe interferir en mi legítimo derecho a defender nuestros votos. Él tiene la obligación constitucional de ser imparcial y mantenerse al margen del proceso electoral”, subrayó en su cuenta de twitter.

PARLAMENTARIOS

Sobre la marcha también se pronunciaron algunos congresistas y exparlamentarios, resaltando que tuvo un tenor pacífico y no se registró actos violentos, respetando también a la Policía Nacional y entidades públicas y privadas.

En esa línea, el congresista César Combina (APP), expresó “Marcha multitudinaria sin destrozos, sin policías atacados, sin heridos. La izquierda tiene mucho que aprender y nosotros una lucha que continuar Bandera de Perú ¡El Perú se levanta para defender su Libertad y Democracia!”.

Como se recuerda, días atrás el parlamentario en mención había dicho que “Perú Libre no es un partido político sino una organización criminal” y que “el juez que anuló la sentencia de Vladimir Cerrón tiene vínculos” con dicha agrupación política.

Por su parte, la exparlamentaria Carmen Lozada consideró que “La diferencia entre las manifestaciones de unos y quienes defendemos la libertad, está en el respeto a la policía, a la propiedad privada, el respeto a los demás. Aquí no hay piedras, no hay bombas, solo la fuerza las voces gritando”.