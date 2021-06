Video revela el traje de Rachel Zegler en ‘Shazam 2’

Las sorpresas de ‘Shazam! Fury of the Gods’ no paran de aparecer en las redes sociales, ya que después de haber dado a conocer el cambio de look que tendrá Zachary Levi en la secuela, esta semana fue filtrado en Internet un video donde se puede ver el traje de Rachel Zegler en ‘Shazam 2’.

Anteriormente fue informado que Zegler se unirá al reparto del largometraje dirigido por David F. Sandberg, sin embargo su papel no ha sido presentado oficialmente por la producción y tampoco se ha dado pistas de la importancia que tendrá en la trama, pero al parecer podría ser una superheroína del Universo de DC.

A través de la cuenta de Instagram de Jachel_update fue filtrado un video del traje de Rachel Zegler en ‘Shazam 2’, pues el material fue grabado durante el rodaje de una escena que comparte con Levi, ahí se puede ver que el vestuario de la actriz de 20 años de edad es dorado con una capa.

Si bien, ella podría ser una heroína ella y Levi no serán los únicos que tengan un traje de superhéroe, pues todos los actores que conforman a la familia Shazam tendrán vestimentas renovadas confirmó el mismo Sandberg en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, ‘Shazam! Fury of the Gods’ comenzó sus grabaciones hace uno días y si no hay ningún contratiempo, la esperada secuela podría estrenarse el 2 de junio del 2023, la cual contará con las actuaciones de Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Asher Angel, Grace Fulton, Ross Butler, Cooper Andrews mientras que las nuevas villanas serán interpretadas por Helen Mirren y Lucy Liu.

Wipy

Apóyanos Compartiendo :