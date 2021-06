Anuncian la fecha de estreno de ‘Bullet Train’

Brad Pitt regresará a la pantalla grande con una historia sobre mercenarios en un tren bala que se convertirá en un campo de batalla, sin embargo los cinéfilos tendrá que esperar un poco más de lo tenían planeado para ver la película, ya que finalmente fue confirmada la fecha de estreno de ‘Bullet Train’.

Como fue informado anteriormente, el largometraje será dirigido por David Leitch (‘John Wick’) y contará con un elenco lleno de estrellas de Hollywood además Pitt como Joey King, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada, Benito A Martínez Ocasio y Sandra Bullock.

Asimismo, dicho largometraje tiene un guion escrito por Zak Olkewicz, el cual está basado en la novela Maria Beetle del autor Kōtarō Isaka. Su historia narra sobre cinco mercenarios que se encuentran en un tren bala en Japón y se darán cuenta que sus asignaciones están más conectadas de lo que ellos pensaban.

Si bien, no se conoce muchos detalles de este ambicioso proyecto, el coordinador de acrobacias, Greg Rementer dijo a Vulture que varios integrantes del elenco hicieron varias escenas de acción sin usar dobles como es el caso de Brad Pitt que realizo el “95% de sus acrobacias físicas”, explicó.

Ahora en una actualización dada por Sony Pictures, la fecha de estreno de ‘Bullet Train’ será el 8 de abril del 2022 sólo en cines, sin embargo la película deberá competir con otros blockbusters que se lanzarán por esas semana como ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y ‘Sonic the Hedgehog 2’. ¿Logrará triunfar Pitt con su nuevo proyecto? Pronto lo sabremos.

Wipy

