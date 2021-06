Así terminó la “coronaparty espuma” en Casa Portuguesa del estado Carabobo (Imágenes)

La tarde del domingo 13 de junio, la policía municipal de San Diego de Valencia, estado Carabobo “bajó la espuma” en una fiesta realizada en un conocido club llamado “Casa Portuguesa”. A pesar de que era semana flexible las reuniones siguen estando prohibidas; pero en el recinto abrieron sus puertas al público.

La fiesta llevaba por nombre “Summer Espumon Day” y contaba con publicidad en las redes sociales. Fiesta que no contaba con ningún permiso para realizarse en el sitio ese día; debido a la pandemia que azota al país, revela Noticias La Región.

Supuestamente en informaciones filtradas se afirmó que se había cobrado tres dólares la entrada; el sitio ubicado en el municipio San Diego estaba lleno por completo. Una gran cantidad de jóvenes y adultos se vieron en los videos en la piscina.

El alcalde de San Diego León Jurado destacó la acción ejecutada en el sitio; donde no se estaban guardando ninguna medida de bioseguridad. Pese a que el llamado en la actualidad es a cuidarse no se vieron personas con tapabocas; como tampoco no había distanciamiento.

Los vídeos de los jóvenes en la piscina se hicieron virales en todas las redes sociales; hasta ahora se desconoce el porqué el sitio abrió las puertas al público conociendo de las leyes actuales.

Se vio una gran cantidad de muchachos en la piscina como en otras áreas del sitio ubicado en San Diego. Los mismos sin cumplir ninguna medida de bioseguridad pese a que el virus está circulando por todo el país.

A las afueras del sitio se hizo viral el vídeo de la Policía Municipal de San Diego; mientras muchas personas aguardaban en el recinto. Se espera que tanto la Alcaldía de San Diego como la gobernación de Carabobo den explicaciones del hecho.

Como es conocido el virus del COVID 19 sigue presente en el país; además con variantes como la india, británica, andina y brasilera.

LAS IMÁGENES:

