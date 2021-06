Blazers podrían robarse el dirigente de los Heat este verano

El equipo de Portland Trail Blazers podrían quitarle al dirigente de Miami Heat Erik Spoelstra el próximo verano en la NBA.

El equipo de Portland Trail Blazers están superinteresados en el entrenador del equipo de Mimai Heat Erik Spoelstra y este próximo verano podrían quedar con él en su equipo de la NBA.

Erik Spoelstra actualmente es entrenador del equipo de Miami Heat, fue eliminado de la serie de los Playoffs esta temporada por el equipo de Milwaukee Bucks en la NBA.

Aquí el dato:

Erik Spoelstra’s name has been ‘discussed internally’ in Portland for the head coaching position, per @EthanJSkolnick & @5ReasonsSports pic.twitter.com/EyIhjGdAo3

— NBA Central (@TheNBACentral) June 15, 2021