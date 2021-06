EEUU | Vern Buchanana urge al Gobierno más protección para manatíes de Florida

Con el récord de muertes este año del manatí de Florida, con cerca de 800, el congresista de EE.UU. Vern Buchanana pidió a las autoridades federales cambiar de «en peligro» a «amenazados» la clasificación de este mamífero acuático que está muriendo de hambre debido a la reducción de los pastos marinos.

El congresista lamentó que la cuenta está por superar el récord de 824 muertes de este animal emblemático de Florida, ocurrido durante 2018, hasta ahora el peor año para este herbívoro.

«Los manatíes son mamíferos queridos e icónicos de Florida y merecen los mayores niveles de protección», aseguró el congresista republicano en su cuenta de Twitter.

Al menos 782 manatíes han muerto entre el 1 de enero y el pasado 4 de junio, según la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida.

The number of manatee deaths so far this year (761) is on pace to shatter the current record. That’s why I’m calling on @USFWS to upgrade their status from threatened to endangered under the ESA. https://t.co/ywL1x9hufj

— Rep. Vern Buchanan (@VernBuchanan) June 14, 2021