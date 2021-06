¿Eres amante de los videojuegos? Estos son los estrenos que anunció Nintendo

Como es habitual, Nintendo vuelve a ser la encargada de cerrar el telón del E3 —en lo que se refiere a conferencias— con una edición más del Nintendo Direct, reseñó el medio Hipertextual.

Después de un año complicado para toda la industria debido a la pandemia, los de Kioto irrumpen en la expo de videojuegos más importante del mundo para mostrar las novedades que llegarán a la Nintendo Switch en el futuro próximo.

Evidentemente, las expectativas que rodearon al Direct estuvieron por las nubes desde hace semanas.

Kazuya en Super Smash Bros Ultimate

Super Smash Bros Ultimate recibirá un nuevo personaje: Kazuya. Se trata de uno de los luchadores más famosos de Tekken, la popular franquicia de videojuegos de pelea. Todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero el 28 de junio Nintendo celebrará un evento especial para revelar más novedades.

Super Monkey Ball: Banana Manía

El próximo 5 de octubre podrás disfrutar Super Monkey Ball: Banana Manía, una recopilación que reúne las remasterizaciones de Super Monkey Ball 1, Super Monkey Ball 2 y Super Monkey Ball Deluxe. Habrá más de 300 niveles esperándote.

Metroid Dread

Sorpresa desde Kioto. Nintendo está trabajando en Metroid Dread, un juego 2D que estará disponible el 8 de octubre de este mismo año en la Nintendo Switch. Además, llegará acompañado de nuevos Amiibo. ¿Qué pasa con Metroid Prime 4? La compañía afirma que el desarrollo sigue adelante, pero no esperes ver novedades al respecto pronto.

Mario Party Superstars

Mario Party Superstars es una colección con un centenar de minijuegos de la época de la Nintendo 64. Llega a la Nintendo Switch el 29 de octubre de 2021.

WarioWare: Get It Together!

Otra colección más, esta vez con 200 minijuegos sobre Wario. «Atrévete con más de 200 extravagantes y frenéticos microjuegos, ya sea en solitario o en compañía de un amigo, en WarioWare: Get It Together!«, menciona la compañía. El título estará disponible a partir del 10 de septiembre en la Switch.

Shin Megami Tensei V

En Shin Megami Tensei V, «los jugadores controlan a un estudiante de instituto y, de manera inesperada, tendrán que aprovechar sus nuevos poderes para abrirse paso por un desierto infestado de demonios usando un sistema de órdenes; además, identificar el punto débil del enemigo será clave para ejecutar combos poderosos. Los demonios son oponentes de armas tomar, pero algunos pueden convertirse en aliados de los jugadores si logran reclutarlos mediante negociaciones y los convencen para que luchen a su lado». Llega a la Nintendo Switch el 12 de noviembre de 2021.

Danganronpa Decadence

Danganronpa Decadence es una colección con que reúne Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition y Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, además del nuevo Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. Llegará a la Nintendo Switch este año.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Aunque no lo creas, el mítico Advance Wars está de regreso. «Los jugadores se convertirán en consejeros estratégicos del ejército de Orange Star y se pondrán al mando de las tropas en combates tácticos por turnos. Tendrán que desplazar unidades terrestres, aéreas y navales a lo largo del campo de batalla y recurrir a las potentes habilidades de OJ para cambiar el curso del combate a su favor», adelanta la compañía. Estará disponible el próximo 3 de diciembre en la Nintendo Switch.

Game & Watch de The Legend of Zelda

Otro Game & Watch viene en camino, esta vez de The Legend of Zelda. El pequeño hardware, que conservará exactamente las mismas medidas del modelo de Mario, incluirá el primer juego de la franquicia, Zelda II y Zelda: Link’s Awakening en su versión de Vermin. Incluye, además, un reloj y temporizador. Estará disponible el 12 de noviembre.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

La espera terminó. Después de dos años sin tener noticias al respecto, Nintendo volvió a compartir un breve y espectacular tráiler de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. No obstante, también confirmó que su lanzamiento se hará esperar hasta 2022. De momento no revelaron la fecha específica.

