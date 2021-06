España | «Toca descansar y plantearse el futuro»

El presente de Pau Gasol es el de un campeón de la Liga Endesa, pero el futuro aún no tiene respuesta. El pívot compareció al término de la final con el Real Madrid y no dio pistas sobre su posible retirada a final de curso, aunque sí deslizó que podría continuar un año más. Además, Pau también abre la puerta a disputar los Juegos Olímpicos, en los que España cuenta con él.

Gasol reconoció que Oriola, capitán del Barcelona, quería que fuera él el que levantara la copa de campeón de la Liga Endesa. «Sí, pero le he dicho que muchas gracias pero no quería, creo que el capitán tenía que levantar la copa. Al final me ha insistido pero levantábamos los dos, agradezco el gesto ha sido muy especial».

«Estoy emocionado, feliz, han sido dos años durillos, con muchas dudas, pero a base de trabajar, creer, no tirar la toallas… he podido vivir un momento como este. Muy agradecido por la oportunidad, a compañeros, familia, mi mujer, pero ahora viviendo un momento especial y a disfrutarlo», añadió, feliz por el título y por su vuelta a la élite.

Preguntado por la dedicatoria del título, Gasol fue claro y agradecido. «Sobre todo a mi familia, a mi mujer, vivir un momento así con casi 41 años y acabando de ser padre es muy especial, también le dedico a mis compañeros, al club por creer en mí cuando no muchos lo hicieron y a toda la afición por el cariño que me han dado en el Palau y a todos los pabellones a los que he podido ir con público».

La pregunta sobre su retirada quedó sin respuesta clara, aunque Gasol deja la puerta abierta a seguir un año más. «Sí, de hecho siempre puede ser el último partido, sobre todo a estas alturas que has batido todos los pronósticos. Veremos ahora, toca descansar, plantearse el futuro, pero muy contento de haber podido jugar a este nivel después de dos años sin competir».

«Hemos hablado algo, creo que la Federación siempre me ha mostrado su ilusión y su apoyo, estaba centrado en acabar la temporada con el equipo y estos días pensar en estar con la familia, que se lo merecen y pensar en la selección y ver qué hacemos en el futuro», completó, al hilo de su participación con España en los Juegos Olímpicos de Tokio.