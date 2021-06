Falla en red de transmisión eléctrica hacia Caracas causó apagón del 13 de junio

1204288

Una de las líneas de la red de transmisión que alimentan de energía eléctrica a Caracas falló a las 6:58 pm de este domingo 13 de junio y tres minutos más tarde se perdió una carga de al menos 2.500 megavatios; mientras, los usuarios percibieron una fluctuación en el voltaje y algunos quedaron a oscuras. La información está confirmada en reportes de la Corporación Eléctrica Nacional, a los que tuvo acceso El Pitazo.

El evento se originó en el Parque Nacional Guatopo, ubicado en la frontera entre los estados Guárico y Miranda. Por esa zona se extienden las líneas que transportan la electricidad al Distrito Capital, Miranda y La Guaira, provenientes de la Subestación San Gerónimo A.

Tras la falla, quedaron fuera de servicio al menos 18 unidades de distintas plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, entre ella una de Guri —la principal planta hidroeléctrica del país—, y con ella se perdió al menos un 20 por ciento de la generación eléctrica. De ahí que sectores de al menos 12 estados de Venezuela quedaron sin electricidad. Caracas, Miranda y La Guaira fueron los más afectados, pero usuarios de las redes sociales reportaron quedarse sin el servicio eléctrico en Carabobo, Zulia, Táchira, Trujillo, Mérida, Anzoátegui, Guárico, Portuguesa y Barinas.

El Ministerio de Energía Eléctrica publicó en Twitter lo siguiente: “Tras evento ocurrido hace minutos en el Sistema Eléctrico, resultó afectada la carga suministrada por la Subestación Santa Teresa del Tuy. La fuerza trabajadora de Corpoelec realiza maniobras para restablecer el servicio en Miranda, La Guaira y el Distrito Capital #13jun”. El tuit fue borrado.

Violaciones al sistema

El ingeniero José Aguilar, especialista en sistemas de generación de energía eléctrica, aseguró que el origen de la falla en la red pudo estar causado por las violaciones a los límites de transmisión permitidos para operar el sistema de forma segura. “Deberían aprender que un gramo de prevención vale más que un kilo de curación. Ellos deben racionar más para no violar los límites, pero prefieren tomar el riesgo. Esto les va a volver a ocurrir, porque el sistema está muy vulnerable y ante cualquier falla, no tiene con qué responder”, dijo en entrevista con El Pitazo.

Aguilar recordó que las fallas en las líneas que atraviesan el Parque Nacional Guatopo son recurrentes cada año ante el poco mantenimiento que se les da para despejarlas de la maleza. Insistió en que el mayor problema del Sistema Eléctrico Venezolano es la transmisión. “Hacen esfuerzos buenos, pero mientras el liderazgo no cambie no habrá la mejoría que el sistema requiere. Operan un sistema con problemas de larga data, y no es que no se hace nada, sino que se hace muy poco para lo que se requiere hacer”.

Nataly AnguloVista_1