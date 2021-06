Hermanos de Nikola Jokic querían pelea con Devin Booker

Los hermano del jugador de los Denver Nuggtes, Nikola Jokic querían tener una pelea con el jugador de los Phoenix Suns, Devin Booker después de tener un roce en la NBA.

Nikola Jokic y Devin Booker ambos tuvieron un roce que casi tienen un pleito en uno del partido de la serie de los Playoffs entre Denver Nuggtes y Phoenix Suns en la NBA.

Devin Booker se enfadó mucho con Nikola Jokic luego de que le diera una falta fuera de lo normal a uno de sus compañeros de equipo de los Suns en la NBA.

Aquí el dato:

Nikola Jokic’s brothers were heated after this Jokic x Booker moment. 😳😳

(via @soo_sue_mee) pic.twitter.com/T6wT1be38m

— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 15, 2021