Incautan material de guerra tras balacera en La Vega

Dos civiles y un delincuente fallecidos, así como la incautación de explosivos, un rifle, un fusil y municiones fue el resultado de la balacera ocurrida en La Vega ese lunes 14 de junio.

A pesar de que el domingo se registró un operativo policial que involucró alrededor de mil funcionarios y culminó con la detención de 38 personas y un decomiso de material bélico, al día siguiente, el grupo armado que opera en la zona que es liderado por “el Mayeyas” y la megabanda de la Cota 905, apareció repotenciado e inició un tiroteo contra funcionarios.

Las mismas garitas en las que el domingo se fotografiaron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), fueron nuevamente tomadas por pistoleros que asesinaron a Yoraima Margarita Díaz Araujo (47) y a Guillermo José Gregorio Belisario (49), ambos vecinos inocentes de lo que sucedía que al verse en medio de la balacera corrieron a esconderse pero fueron alcanzados por balas perdidas.

Uniformados mataron a uno de los gariteros, cuya identidad aún no se conoce. Hasta las 10:00 am, familiares de los fallecidos no se habían presentado a la morgue de Bello Monte para retirar los cuerpos.

Orden de ejecución

Por redes sociales circularon informaciones que señalaron a Carlos Calderón, alias “el Vampi”, líder de la megabanda que opera desde la Cota 905, de dar una orden de ejecución de un civil por hora hasta que funcionarios policiales salieran de La Vega, su nuevo dominio.

Sin embargo, fuentes policiales consultadas por El Pitazo desconocían el origen de esta presunta orden. Una fuente extraoficial del Cicpc aseguró que las directrices que dieron cabecillas de este grupo criminal a inicios de año, fue de no robar ni herir a nadie durante los ataques a la policía, sin embargo, uniformados no descartan la modificación en su actuar para aumentar la presión que ejercen sobre la ley.

Continúan interrogatorios

Mediante nota de prensa enviada el lunes por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz; se informó sobre la detención de José Ramón Cabarela Fonseca (49), justo cuando trasladaba material bélico a Yorfren Guedez, alias “el Mayeya”.

Le decomisaron dos paquetes de explosivos C4, dos detonadores de mecha para explosivos, un fusil marca Harris calibre .50, cuatro cordones detonantes, tres radios portátiles, tres cargadores de pistolas automáticas, municiones de rifle calibre 22,9, dos granadas aturdidoras marca Stun y una granada lacrimógena modelo APG.

