¡Insólito! Un rayo golpea un auto en autopista de Florida y deja marca en la carretera (+Fotos)

Las probabilidades de ser alcanzado por un rayo son de una en 500.000, lo que representa un 0.0002% de chances de que el fenòmeno eléctrico ataque a una persona. Hoy fue el turno de un «afortunado» conductor de Estados Unidos. Ya que un rayo cayó en un automóvil que atravesaba una carretera de Florida, causó daños al vehículo y a la carretera, pero afortunadamente no al conductor.

La Patrulla de Carreteras de Florida dijo que un rayo cayó sobre un Nissan Rogue que viajaba hacia el oeste el lunes por la mañana en la Interestatal 75 en el condado de Broward.

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️LIGHTENING⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️struck the antenna portion of this Nissan on I75 in Broward County at mm 30.5! It damaged the electrical system of the car & left a 7 foot long pavement gouge! Thankfully there were no injuries!! pic.twitter.com/QR78PoOQdk

— FHP SWFL (@FHPSWFL) June 14, 2021