Libro: AGUA DE LUNA

No es tu dolor el que quiero causar. Eres, como yo, una víctima, pero tu muerte te trasciende a ti, como el hecho de matarte lo hace conmigo. Eres el precio de un crimen que te sobrepasa…

Sin apenas darse cuenta, la joven Greta, aspirante a actriz, se ve envuelta en un terrible secreto que rompe con toda su vida presente y amenaza a su propia familia.

Cuando desaparece, Julio Noriega, su padre, inicia un viaje en paralelo al de ella, que llevará a ambos a un territorio de frontera entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. Un universo tan cercano como peligroso y desconocido en el que se entrelazan el dolor y la esperanza. Un mundo al revés lleno de ángeles y demonios.

Desvelará ese secreto aunque tenga que ponerse en manos de asesinos. Aunque tenga que desafiar al hombre tranquilo.

¿A qué serías capaz de renunciar por amor, por una fe, por un país?

La crítica dice:

«La inseguridad que me quedó por no haber vivido la infancia de mis hijos como hubiera querido está en esta novela.» El Mundo

«Esta novela no es una petición de perdón porque no me siento culpable, pero sí es una forma de preguntarme a mí mismo ¿he hecho todo bien?» El Confidencial

«En Agua de luna, la captación de mujeres por parte de redes terroristas sirve al autor para volcar sus miedos y preocupaciones como padre.» La Razón

«Magistral novela. Disfruten con Agua de luna, como yo lo he hecho.» esdiario

«Cada vez que Juan Ramón Lucas escribe una novela lo hace porque necesita contestarse una pregunta. Agua de luna tiene que ver con el fanatismo religioso.» El Correo

«La curiosidad convirtió a Juan Ramón Lucas en novelista. En Agua de luna perseguía conocer qué es lo que hace que una persona que vive una vida relativamente cómoda, en Occidente, abandone todo para irse ahí. Ese “ahí” es el Estado Islámico.» Zenda

Autor: LUCAS FERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 384

