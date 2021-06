Lo que dijo LeBron James de la histórica noche de Kevin Durant

Lebron James mando un mensaje al jugador de los Brooklyn Nets, Kevin Durant luego del partido número 5 de los Playoffs de la NBA.

Si hay alguien que puede hablar sobre la grandeza, ese es LeBron James. La superestrella de Los Angeles Lakers, que suele ser la que muestra sus aventuras de grandeza, fue testigo de uno de los Brooklyn Nets, Kevin Durant.

Aquí está la reacción de LeBron James sobre la excelente noche de Kevin Durant durante el Juego 5 de Nets-Bucks:

GREATNESS!! Appreciate it while you can people! #KD

— LeBron James (@KingJames) June 16, 2021