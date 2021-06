Los 6 alimentos que producen celulitis

¿Sabías que existen varios alimentos que producen celulitis? ¿Crees que pueden haber algunos de ellos en tu dieta? En caso de que tengas dudas, te conviene revisar el listado que vamos a presentarte a continuación.

La celulitis es un problema estético que está causado por diversos factores, entre ellos, se ha reconocido la mala alimentación. De acuerdo a un artículo publicado en el año 2008 “afecta aproximadamente al 85 % de las mujeres en mayor o menor medida y que se caracteriza por un trastorno local del metabolismo del tejido subcutáneo”. Por esto mismo, es común que se le denomine “piel de naranja”.

A día de hoy, los expertos siguen buscando formas de mejorar los métodos de tratamiento existentes, que abarcan diversas medidas, desde la aplicación de láser y radiofrecuencia hasta métodos de autocuidado, como la alimentación.

¿Cuáles son los principales alimentos que producen celulitis?

Hay muchos alimentos que no benefician la salud, sino que más bien la perjudican. Con frecuencia, parecen atractivos, deliciosos y poco dañinos, además de “adictivos”, por lo que se cuelan una y otra vez en el menú con facilidad.

Una vez que los conozcas, sería recomendable que disminuyeras (o evitaras por completo) su consumo para que puedas mejorar el aspecto de tu piel, reducir la apariencia de la celulitis y ganar en salud en general.

1. Harina blanca o refinada

Los alimentos elaborados con harina blanca son muy comunes en la mesa. Bollos, panes, panqueques, croissants, magdalenas, galletas, pizzas y demás no solo resultan deliciosos sino también irresistibles. Sin embargo, lo cierto es que no son la mejor opción porque solo aportan calorías vacías e hidratos puros. Al menos no cuando se consumen continuamente, de forma desmedida, dentro de una alimentación desequilibrada.

Lo ideal es consumir este tipo de alimentos de manera puntual y esporádicamente, y darle prioridad al consumo de harinas integrales.

2. Azúcar blanco

El azúcar blanco no aporta nutrientes de ningún tipo sino calorías vacías. Según los expertos en dieta y nutrición, este es uno de los grandes enemigos de la salud. Además de ser uno de los alimentos que produce celulitis, puede promover el desarrollo de múltiples patologías, como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2, entre muchas otras.

Conviene reducir al mínimo (o eliminar) el consumo de azúcar en la dieta y en su lugar, darle prioridad al consumo de frutas. La miel podría ser otra opción, pero al ser un alimento rico en calorías, conviene tomarlo con moderación.

3. Sal

La sal es un condimento muy popular que ayuda a saborizar las comidas y hacer que tengan un toque único. Sin embargo, produce retención de líquidos, lo que incide directamente en la aparición de la celulitis. Por ello, los expertos recomiendan hacer un consumo moderado y alternarla con hierbas y especias aromáticas a la hora de cocinar.

4. Frituras

Hay que tener en cuenta que cuando se fríe un alimento, este pierde gran parte de su valor nutricional. Además, las frituras tienen un alto contenido en grasas de mala calidad que no aportan nada al organismo. Sí, son deliciosas, pero lo ideal es comerlas de manera puntual y esporádica. En cambio, es recomendable darle prioridad a los alimentos cocidos a la plancha, al vapor, al horno, en salteados, etc.

5. Embutidos

El consumo regular de embutidos no es recomendable porque estos están repletos de grasas saturadas, es decir, las de peor calidad. De hecho, los expertos de Medline Plus indican que “consumir demasiada grasa saturada en su dieta puede llevar a enfermedades cardíacas y otros padecimientos de salud”.

6. Chatarra

Toda la chatarra ─también llamada “comida basura”─ en general (bollería, hamburguesas, sandwiches, salsas, etc.) forma parte de los alimentos que producen celulitis porque contiene diversos ingredientes perjudiciales para la salud, harinas y sal refinadas, azúcares y grasas trnas.

Además, necesitas grandes cantidades para saciarte y, debido a la cantidad de sal, azúcar y saborizantes artificiales que tienen, causan retención de líquidos y por ende, celulitis.

Mejor con Salud

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :