México | Juan Carlos Loera de la Rosa insistió en que el PAN rebaso topes de campaña

El ex candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua por la Coalición “Juntos Haremos Historia” Juan Carlos Loera de la Rosa, aseguró que lo contundente y grave como es “costumbre” en las campañas del PAN, se utilizaron recursos de manera ilegal.

“Se rebasaron los topes de campaña por casi 50 millones de pesos, que representan el 73% adicional al gasto permitido, de lo cual también ya se presentó una queja y es motivo de la anulación de la elección”

Loera de la Rosa, dijo que se presentaron 5 mil 500 fojas donde están todos los comprobantes de cómo se rebaso el límite permitido como tope de campaña.

“Eso ya está en la cancha de la Autoridad electoral, y nosotros esperamos, la ciudadanía espera, que se mida con la misma vara, con la vara que mides serás medido, que se mida con la misma vara como ocurrió con los precandidatos de Morena que fueron desbancados de sus aspiraciones, de sus precandidaturas por rebase de los topes de campaña”.

Dijo que todavía hay para el marco jurídico, y reiteró que la campaña de la hoy Gobernadora electa “Maru Campos” de la Coalición “Unidos por Chihuahua”, rebaso por mucho los límites de campaña

“Hay una queja que se interpuso con anterioridad, unos días antes de la Jornada electoral, se presentó, en ese momento eran 30 Millones de pesos lo que había rebasado y luego de la jornada cuando se obtuvo la información de todos los gastos se incremento 20 Millones de pesos más o sea 50 Millones de pesos y eso es materia de anulación”.

Unas horas después de que María Eugenia Campos Galván, recibiera del Instituto Estatal Electoral (IEE) su constancia como Gobernadora Electa del Estado, dijo que seguirá luchando contra la corrupción, y advirtió que en los dos procesos en los que está indiciada tendrán que seguir su curso.

“Voy a estar al frente de eso, voy a luchar para que haya justicia evidentemente fue inelegible, para ser candidata, fue inelegible, está libre bajo fianza, le retiraron el pasaporte y evidentemente, amparo, tras amparo, pues hubo favoritismo, de parte de algunos de los jueces y desde luego del Presidente del Tribunal Superior de Justicia”

Lorea de la Rosa, dijo que el momento de que la Gobernadora Electa asuma el Poder habrá un claro conflicto de intereses.

“Aquí hay un conflicto de intereses que evidentemente el fuero la va a alcanzar, la va a proteger, pero estarían los Diputados Federales pidiendo un juicio de procedencia, den la Cámara de diputados, por el conflicto de intereses y por la inegibilidad y los procesos penales, donde hay suficientes pruebas”.

El hoy ex candidato por Morena, “no reconoció” que el resultado de las casillas electorales, fueron negativos para él, pero aseguró, e insistió en que hubo omisiones e inequidad en el proceso.

“Esos son los resultados, está bien, esos son los votos que se obtuvieron, yo estoy señalando todas las omisiones que hubo, toda la inequidad, toda la complejidad que tuvo el pueblo, para poder votar, la mayoría del pueblo y aquí en (Ciudad) Juárez, fue muy clara la diferencia en el porcentaje de participación”.

En la conferencia Juan Carlos Loera, presentó videos de ceremonias eclesiales (iglesia Católica) en los que dijo se utilizaron para influenciar en el voto ciudadano y manipularon las conciencias.

“Yo he estado en contacto con algunos sacerdotes, a la iglesia a la cual yo asisto y bueno no todos actuaron de esta manera, pero la gran mayoría si, por consigna a mi me lo dijeron algunos de los sacerdotes, por consigna”.

Dijo que esto hace una contienda inequitativa y que dicha intervención rompe con el orden Constitucional y señaló a empresarios que actuaron de igual forma.

“También se dio en los empresarios que se posicionaban anterior a la Jornada electoral a favor de quien obtuvo la constancia de mayoría y luego hacían rifas de carros con los empleados, hacían bonos, días de descanso a quien enseñara que votara, estamos hablando de empresas que tienen miles de trabajadores”.

El abanderado de la coalición de los partidos Morena, PT y Nueva Alianza, dijo que mantendrá una oposición pacífica y advirtió continuará con el proyecto de la “Cuarta Transformación” en cada rincón del estado y anuncio hará una gira de agradecimiento.

“Voy a ir a agradecer a esas 440 mil chihuahuenses su confianza y nos mantenemos, como un frente e incorporaremos a otros actores de la sociedad, para defender los derechos Humanos, para defender los recursos naturales, para que se defienda al pueblo de Chihuahua”.

En conferencia de medios Loera de la Rosa, acusó que se violentaron los derechos humanos de los simpatizantes de Morena durante el conteo de votos.

“Aquí quiero hacer un señalamiento se han violentado los derechos humanos de las personas que han estado, en los cómputos y los de Morena nada más he, se les han violentado los derechos humanos de libre expresión, de permanecer allí, la Presidenta Cecilia Sarabia amenazó, a nuestro representante de que no se iban a contar los votos a abrir los paquetes si la gente no dejaba de manifestarse”.

El Morenista, dijo no confiar en la autoridad electoral, e insistió en que la autoridad electoral estuvo coludida, desde que se instalaron las casillas para afectar el voto hacia la coalición que él representaba.

“La diferencia de participación con el porcentaje que hubo en otros distritos donde si hubo, todas las comodidades, ahí si hubo casillas contiguas, y hubo estacionamiento para que la gente fuera a votar, y hubo toda clase de cortesías”.

Y enfatizó que en los otros lugares hubo una desorganización por parte de la autoridad electoral.

“Hubo una muy mala capacitación de los funcionarios, y todas esas fallas se dan curiosamente en los lugares donde tenemos la mayor preferencia”.

Juan Carlos Loera de la Rosa, agradeció a los casi 445 mil chihuahuenses que votaron por su proyecto de Gobierno y a su equipo de campaña por todo el esfuerzo que re realizo durante el proceso y la Jornada electoral.

“Vamos nosotros a fortalecer a Morena, vamos a fortalecer a nuestro Partido, porque es la única opción para que en nuestro Estado reine la justicia; es la única opción Morena, porque ya lo vimos cual sería pues, el destino del PRI, y del PAN, pues estar aliados, como ya lo mostraron, la respuesta, la opción democrática es en Morena y yo me mantengo en Morena”.

Finalmente, felicitó a los legisladores locales y federales que alcanzaron la elección, quienes dijo serán contra peso al Gobierno Estatal entrante.