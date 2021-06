Norkys Batista envió mensaje a sus seguidores ‘envidiosos’ y la hicieron llorar

La reconocida actriz de origen venezolano Norkys Batista, se convirtió en el centro de las criticas luego de que publicara un controversial video donde le mando un mensaje a los envidiosos.

A través de su cuenta de Tiktok, la también conductora subió un material en el que dice «Cariño mastica bien la envidia no vaya a ser que te atragantes, cuidado».

Sin embargo, las criticas para la criolla no se hicieron esperar y varios seguidores le enviaron mensajes negativos donde le dijeron que nadie le tiene envidia por se tan tierrua.

«Demasiada estupidez», dijo un usuario.

«Que mujer para inmadura, se cree tan perfecta», añadió otro.

«Que cosa positiva aporta esta señora desde Miami a los que vivimos en luchando día a día por llevar una vida digna?», señaló otro internauta.

«Quiere llamar tanto la atención que solo en su mente está que la envidian Solo quiere llamar la atención ,me parece que no es lo que no es la persona que quiere reflejar lo que está a la vista no necesita gafas. Lo mismo pasaba en Vzla siempre con el mismo cuento», dijo otro seguidor.

Cabe destacar que, está no es la primera vez en que Norkys da de que hablar y es señalada de «tierrua», ya que casi siempre levanta polémica en redes.

