Secuelas de ‘Pirates of the Caribbean’ tendrían un importante cambio

El futuro de los Piratas del Caribe aún sigue en incertidumbre, ya que Disney no ha revelado oficialmente una nueva secuela, sin embargo los informes de datos al respecto no dejan de filtrarse, pues ahora se ha revelado que se mencionen más piratas reales en ‘Pirates of the Caribbean’.

Hay que recordar que a lo largo de la saga han aparecido personajes en su mayoría ficticios que se han ganado el cariño del público, sin embargo también se presentan piratas que existieron en la vida real como es el caso de Edward Thatch alias Barbanegra, quien es el antagonista ‘Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides’.

Si bien, esta fórmula no es muy constante en la franquicia, el reportero Daniel Ritchman informó que la Casa del Ratón tiene planeado poner más piratas reales en ‘Pirates of the Caribbean’, con la finalidad de poder continuar con más películas sin la necesidad de que aparezcan los protagonistas originales como Jack Sparrow (Johnny Depp) y Elizabeth Swann (Keira Knightley).

De ser cierto esto, lo anterior podría relacionarse a los rumores acerca de que la actriz Karen Gillan (‘Guardians of the Galaxy’) podría interpretar a Anne Bonny para un reinicio de la franquicia. Bonny fue una popular pirata principios del siglo XVIII, quien aterrorizó el Caribe junto con su pareja John Rackham.

Por otro lado, también se ha hablado sobre que habría un spin-off de ‘Pirates of the Caribbean’ estelarizado por Margot Robbie, pero de tampoco ha sido confirmada esta producción e incluso la actriz australiana sólo ha dicho en entrevistas: «Tal vez. Es muy pronto. No diré nada más… por ahora». Así que habrá que estar al pendiente de cualquier actualización del futuro que tendrán los piratas más queridos y divertidos del séptimo arte.

Wipy

Apóyanos Compartiendo :