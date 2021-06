Segunda exhibición interactiva de Van Gogh en Miami

La segunda exhibición de arte interactiva, dedicada a Vincent Van Gogh, se titula «The Inmersive Experience» y se inaugurará el miércoles 16 de junio, en el Olympia Theatre, el centro histórico de artes escénicas del centro de Miami, a lo largo de Flagler y Second Avenue.

La exposición es una producción de Exhibition Hub y una plataforma de descubrimiento de entretenimiento llamada Fever.

Esta no será la primera vez que se realiza este tipo de eventos, reseñó Local 10, ya que en abril pasado se inauguró «Más allá de Van Gogh: una experiencia inmersiva».

Cristina Crespi, directora ejecutiva de Miami Autoridad de Desarrollo del Centro (DDA), declaró «nos sentimos honrados de que los productores del aclamado Van Gogh: The Immersive Experience eligieron el Olympia Theatre en Flagler Street en el centro de Miami para albergar su experiencia artística multisensorial, única en su tipo».

En esta exposición los visitantes podrán «entrar» en más de 300 obras o pinturas de Van Gogh, también podrán experimentar una especie de «realidad virtual» en una galería separada, gracias a las proyecciones digitales del piso al techo y a la tecnología de mapeo de video.

Durante la experiencia los visitantes serán guiados por medio de un viaje de diez minutos acerca de «un día en la vida del artista», donde podrán tener la oportunidad de descubrir la inspiración detrás de algunas de sus obras más populares; adicionalmente habrá un estudio de dibujo y galerías.

Segunda Exhibición «The Inmersive Experience» tributo a Van Gogh

«Van Gogh: The Immersive Experience» estará abierto los días de semana de 10:00 a.m a 8:00 p.m. y fines de semana y feriados de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Crespi añadió que «al poner a disposición de nuestra comunidad una programación única como la experiencia Van Gogh, estamos mejorando la calidad de vida de nuestros residentes, así como de aquellos que trabajan y visitan el núcleo urbano».