Simonovis: Cada espacio del país terminará en manos de terroristas o delincuencia común

El excomisionado/AN de Seguridad, Iván Simonovis, aseveró este lunes que cada espacio del país “terminará en manos” de terroristas o delincuencia común, tras explicar cómo se ha desempeñado la administración de Nicolás Maduro con bandas armadas en La Vega y la Cota 905 en Caracas o con las disidencias de las Farc en el estado Apure.

“Hace rato Venezuela avanza en una vertiginosa metástasis criminal y cada espacio del país terminará en manos de terroristas o delincuencia común. Hoy es Venezuela, mañana Latinoamérica. Ni las burbujas ni las negociaciones los protegerá”, posteó Simonovis en su cuenta Twitter.

Junto a la publicación adjuntó un video donde revela que durante el fin de semana “fui contactado por un grupo de funcionarios de la PNB quienes me pidieron que informara que el famoso operativo en La Vega anunciado con bombos y platillos por parte de Carmen Meléndez era una mentira, obedecía sencillamente a un acuerdo entre bandas criminales y el régimen”.

“El Coqui, el Garbis, el Vampi, etcétera, necesitaban deshacerse de otros delincuentes, y los entregaron con armas, y drogas y todo lo demás. Ese operativo nunca existió, sencillamente fue un acuerdo”, señaló.

Padrino López “entregó el estado Apure”



El diplomático opositor sostuvo que lo que pasó en Caracas “es la misma historia a lo que sucedió en marzo de este año, cuando se manipuló y se utilizó a la Fanb para dirimir un conflicto entre las Farc Disidentes. Una Farc al mando de Iván Márquez contra una Farc al mando de Gentil Duarte. El resultado de esto último es que Padrino López terminó entregando el estado Apure para poder salvarles la vida a ocho efectivos militares de 30 que fueron enviados a esa emboscada”.

“El día de hoy en Caracas, en la Cota 905, el Coqui y su banda lo que hicieron fue tomar posición de lo que ellos habían acordado con el régimen. La verdad es que los únicos que terminan favorecidos cuando negocian con el régimen son los criminales. Poco a poco en cada espacio del país les será entregado o cedido a terroristas, a guerrilleros o cualquier tipo de criminales”, concluyó Simonovis.

Tres muertos en La Vega y la banda de la Cota 905 amenaza con matar civiles si no retiran a policías de ese sector (La Vega)



El enfrentamiento que comenzó a las 6:00 am en la parroquia La Vega, deja como saldo a tres personas fallecidas y a dos funcionarios policiales heridos. Tras esto, la banda de El Coqui habría amenazado con matar a civiles si los policías no se retiran de La Vega.

Así lo informó el periodista de sucesos Román Camacho: “Banda de la Cota 905 liderada por el Vampi, Garbis y Coqui habrían dado la orden de retomar La Vega. Amenazaron con matar civiles cada hora si no retiraban a los organismos de seguridad del sector”.

Hace rato Venezuela avanza en una vertiginosa metástasis criminal y cada espacio del país terminará en manos de terroristas o delincuencia común. Hoy es Vzla, mañana Latinoamérica.

Ni las burbujas ni las negociaciones los protegerá. pic.twitter.com/K9owRqQRsy — Iván Simonovis (@Simonovis) June 14, 2021